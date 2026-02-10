Energías renovables: se desaceleró el avance de la capacidad solar y eólica

Los proyectos solares y eólicos planificados o en construcción en el mundo perdieron impulso el año pasado, según un análisis publicado este martes, lo que pone en duda que los países alcancen el objetivo de triplicar su capacidad.

La investigación de GEM también reveló que solo una pequeña parte del crecimiento de la energía eólica y solar procedía de los países ricos del G7, y que el "centro de gravedad" se está desplazando ahora "de forma decisiva hacia las economías emergentes y en desarrollo".

En 2023, decenas de países acordaron triplicar la capacidad energética proveniente de fuentes verdes para 2030 como parte de los esfuerzos para limitar el calentamiento global

Sin embargo, los anuncios y el inicio de la construcción de nuevos proyectos eólicos y solares crecieron solo un 11% en 2025, frente al 22% del año anterior, ya que las iniciativas de desarrollo eólico tropezaron con obstáculos, según Global Energy Monitor (GEM).

"Los promotores eólicos se enfrentaron a barreras políticas y a una racha de subastas de energía eólica fallidas en los países ricos", afirmó Diren Kocakusak, analista de investigación de GEM.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha bloqueado proyectos eólicos y no ha ocultado su antipatía hacia las energías renovables, aunque la caída mundial no se puede atribuir a ningún país en concreto, según Kocakusak.

Como ha sido el caso durante años, China está ampliando su capacidad renovable a una escala sin parangón en ningún otro lugar.

Representó alrededor de un tercio del crecimiento de la capacidad mundial en 2025 (1,5 teravatios), más que el crecimiento de los seis países siguientes juntos. Pero eso no fue suficiente para encauzar al mundo hacia el cumplimiento del objetivo de 2030.

Incluso si todos los proyectos anunciados y en construcción actualmente se llevaran a cabo, el planeta seguiría sin alcanzar el objetivo.

La investigación de GEM reveló que casi el 40% de los proyectos previstos comienzan a funcionar después de la fecha de inicio anunciada, o se suspenden o se descartan.

Sin embargo, Kocakusak afirmó que eso no significaba que el objetivo fuera inalcanzable.

"El impulso parece estar ralentizándose, pero eso no se debe a una falta de potencial", explicó a la AFP.

Aún hay "tiempo suficiente" para que los países aumenten su capacidad, y los proyectos solares que aún no se han anunciado podrían completarse antes de 2030, afirmó.