Día Mundial de la Radio: por qué se celebra cada 13 de febrero

En 2026, la UNESCO impulsa el lema “La IA es una herramienta, no una voz”, que promueve el uso de la tecnología generativa per con criterio humano.

El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio , una fecha establecida para reconocer la importancia de este medio de comunicación en la difusión de información, cultura y entretenimiento.

La jornada fue proclamada en 2011 por la UNESCO , adoptada oficialmente en 2012 por la Organización de las Naciones Unidas y recuerda el inicio de las transmisiones de la Radio de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial .

La herramienta pasó de los grandes receptores a galena a los pequeños dispositivos portátiles, del dial analógico al streaming, y hoy convive con plataformas digitales , apps móviles y podcasts. Sin embargo, su fortaleza sigue siendo la misma: la cercanía de la voz humana y la inmediatez .

El Día Mundial de la Radio fue impulsado durante la 36ª Conferencia General de la UNESCO , a partir de una iniciativa presentada por España . El objetivo fue crear una jornada internacional dedicada exclusivamente a visibilizar su relevancia como un medio accesible, universal y resiliente .

En 2012 , la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ratificó oficialmente la efeméride. La elección del 13 de febrero responde a un hecho histórico: ese día, en 1946 , comenzó a funcionar la Radio de las Naciones Unidas , creada después de la Segunda Guerra Mundial para difundir información institucional y promover el diálogo entre países .

Desde entonces, cada edición propone un eje temático diferente. En 2026, el lema es “La IA es una herramienta, no una voz" e invita a reflexionar sobre la incorporación de la tecnología generativa en la radiodifusión.

Estas recursos permiten automatizar tareas, mejorar la calidad del sonido, transcribir contenidos en tiempo real y optimizar la gestión de datos.

Sin embargo, el planteo central es que deben complementar el trabajo humano, no reemplazarlo: pueden potenciar la producción, pero la credibilidad y la confianza siguen dependiendo de profesionales que investigan, verifican datos y sostienen una línea editorial clara. Más en tiempos de desinformación y donde circulan contenidos manipulados o falsos.

El día también reconoce el trabajo de locutores, operadores, productores, guionistas, técnicos y periodistas que sostienen diariamente la programación en emisoras públicas, privadas y comunitarias.

medios-podcast-radio

Cuándo es el Día de la Radio en Argentina

En Argentina, además del 13 de febrero, existe una fecha para homenajear a la radiodifusión: el 27 de agosto. La conmemoración recuerda la primera emisión radiofónica programada del país en 1920.

Ese día, desde la terraza del Teatro Coliseo, un grupo de jóvenes transmitió la ópera "Parsifal", de Richard Wagner. El equipo estaba integrado por el médico Enrique Telémaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, conocidos como “Los Locos de la Azotea”.

los-locos-la-azoteapng.webp Los locos de la azotea, pioneros de la radio desde Argentina para el mundo.

Con un transmisor de baja potencia y equipamiento técnico limitado, lograron emitir un programa completo, considerado por muchos historiadores como el primero del mundo

El reconocimiento oficial de la jornada llegó en 1970, como una iniciativa impulsada por la Sociedad Argentina de Locutores en 1968.