Minera sale al mercado para financiar construcción de un parque fotovoltaico

MInas Argentina, del grupo Aisa, debutará en el mercado de capitales con la emisión de una Obligación Negociable en dólares. El parque solar de 51 MW tiene capacidad de abastecer más de 80.000 hogares.

Con esta emisión, Minas Argentinas se busca diversificar sus fuentes de financiamiento, apalancar su crecimiento en deuda sostenible y consolidar su posicionamiento tanto en el sector minero como en el de energías renovables.

Minas Argentinas S.A. , empresa minera que integra Aisa Group , dará esta semana un paso clave en su estrategia financiera al salir por primera vez al mercado de capitales con una emisión de deuda destinada a financiar parcialmente la construcción de un parque fotovoltaico en la provincia de San Luis .

La compañía anunció que el jueves 12 de febrero emitirá una Obligación Negociable (ON) Clase 1 , denominada, suscripta, integrada y pagada en dólares estadounidenses , con un plazo de 12 meses desde la fecha de emisión y liquidación. El monto inicial será de hasta u$s12 millones , con posibilidad de ampliarse hasta u$s22 millones en futuras colocaciones, y una tasa de interés fija nominal anual a licitar .

Se trata de la primera emisión de deuda de Minas Argentinas desde su conversión en empresa pública , aprobada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) en julio de 2025, y marca el inicio de una nueva etapa en el acceso al financiamiento del mercado.

Los fondos obtenidos serán destinados a la construcción del Parque Solar Calicanto , desarrollado por Calicanto Solar , subsidiaria de Minas Argentinas. El lanzamiento de la ON llega respaldado por una sólida calificación crediticia : Fix SCR , afiliada de Fitch Ratings , confirmó la nota A+(arg) con Perspectiva Estable para la compañía y asignó A1(arg) a la emisión de corto plazo y a las obligaciones negociables.

Se trata de una de las calificaciones más altas del mercado argentino , que valida el proceso de transformación encarado por la empresa desde septiembre de 2023 y fortalece la confianza de los inversores.

La colocación estará a cargo de Balanz Capital Valores SAU e Inviu SAU, que actuarán como organizadores y colocadores de la oferta pública.

Un parque solar estratégico en San Luis

El Parque Solar Calicanto se emplazará sobre un predio de 71,9 hectáreas en el departamento Belgrano, provincia de San Luis. Tendrá una capacidad instalada de 51 MWp y una generación estimada de 110,1 GWh anuales, suficiente para abastecer a más de 80.000 hogares.

Parque solar Calicanto San Luis Grupo AISA Imagen render de lo que será el parque solar Calicanto en San Luis del Grupo AISA.

La inversión total del proyecto asciende a u$s36,8 millones, de los cuales ya se ejecutaron u$s10,5 millones. La conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se realizará mediante dos líneas subterráneas de 33 kV y un nuevo campo de transformación en la Estación Transformadora Nogolí.

La obra ya registra avances significativos: se adquirieron más de 80.000 paneles solares, centros de transformación, estructuras, sistemas de seguimiento (trackers), inversores y equipamiento eléctrico, de control y monitoreo. El montaje comenzará en marzo y la finalización está prevista para diciembre de 2026, con entrada en operación antes de fin de año. Más del 50% de la energía futura ya cuenta con acuerdos de venta.

Expansión minera y respaldo del RIGI

La salida al mercado de capitales se complementa con el plan de expansión minera de la compañía. A comienzos de 2026, el Gobierno nacional oficializó el ingreso de Minas Argentinas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

En ese marco, la empresa ejecutará una inversión superior a u$s650 millones para el desarrollo del Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), en el yacimiento Gualcamayo, en San Juan. Actualmente, el proyecto actualiza sus Informes de Recursos y Reservas bajo los estándares NI 43-101 y Código JORC. Gualcamayo cuenta con 7,1 millones de onzas GEO de recursos, de las cuales 4,9 millones están categorizadas como reservas.

Con esta emisión, Minas Argentinas busca diversificar sus fuentes de financiamiento, apalancar su crecimiento en deuda sostenible y consolidar su posicionamiento tanto en el sector minero como en el de energías renovables, alineada con la estrategia de expansión regional de Aisa Group.