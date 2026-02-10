La producción de minería e hidrocarburos creció 3,3% en 2025, impulsada por el petróleo + Seguir en









Además de la producción de crudo, resaltaron las mejoras en arenas, sales y litio. El avance del gas fue más acotado, mientras que en metales preciosos hubo importantes retrocesos.

La producción de petróleo creció 13% en el acumulado de 2025. Gobierno de Río Negro

La producción de minerales e hidrocarburos arrojó un crecimiento acumulado del 3,3% durante 2025, en cantidades. El incremento fue explicado fundamentalmente por la performance del petróleo.

Los datos se desprenden del Índice de Producción Industrial (IPI) minero correspondiente a diciembre del año pasado, que publicó el INDEC en el inicio de esta semana. La extracción de petróleo crudo, que es la división de mayor peso dentro del referencial, experimentó una mejora del 13,1% en todo el año, versus 2024.

image Esto se explica en gran parte por la buena performance que volvieron a mostrar las exportaciones de crudo, en el contexto del auge de Vaca Muerta. Al respecto, recientemente Shell anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de procesamiento de hidrocarburos en el yacimiento no convencional (uno de los más importantes del mundo).

Con una inversión de u$s500 millones, la compañía busca habilitar producción anticipada, generar información clave del reservorio y optimizar decisiones de inversión. El objetivo es producir hasta 20.000 barriles diarios de petróleo.

Mientras tanto, el aumento en la extracción de gas fue mucho más acotado (+1,7%). Luego de un comienzo de año con una tendencia claramente positiva, la producción de gas exhibió retrocesos interanuales entre septiembre y noviembre, aunque en el último mes del año volvió a arrojar una variación alcista.

El litio siguió marcando récords, pero el oro y la plata cerraron el año con fuertes caídas En paralelo, la extracción de minerales no metalíferos también tuvo un destacado 2025. Al interior de este segmento resaltaron las mejoras en la extracción de arena (para construcción y para fracking) y sales. Además, aunque con escasa incidencia en el índice general, la producción de litio volvió a descollar con un avance del 44,4% respecto del año previo. Los números del INDEC mostraron que en diciembre se extrajeron 12.967 toneladas de carbonato de litio, nuevo récord desde que hay registros. Lo más negativo se vio en la extracción de metales preciosos, ya que en oro y plata hubo una contracción anual del 5,2%. En esta actividad se destacó particularmente un derrumbe interanual del 32,4% en diciembre.

