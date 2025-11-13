Vista Energy invertirá u$s4.500 millones en Vaca Muerta para aumentar 60% su producción en 2028 Por Julián Guarino







En su tercer Investor Day, Vista Energy compartió la visión de la empresa para incrementar su producción y consolidarse como uno de los principales jugadores

Miguel Galuccio, CEO de Vista Energy Foto: Bloomberg

Vista Energy presentó su nuevo plan estratégico y anunció una inversión de más de u$s4.500 millones en Vaca Muerta para impulsar su producción un 60% y alcanzar los 180.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d) en 2028. La visión de la compañía para 2030 se centra en alcanzar una producción de 200.000 boe/d. La empresa, que ya invirtió más de u$s6.000 millones en la Argentina, se consolidó como uno de los principales productores independientes de crudo y mayor exportador de petróleo del país.

Vista proyecta ingresos por exportaciones por u$s8.000 millones en los próximos tres años, y un EBITDA ajustado de u$s2.800 millones para 2028, lo que representa un crecimiento del 75% respecto de su estimación para 2025.

“Estamos entrando en una nueva etapa de crecimiento que llevará a Vista a una escala superior, apoyados en todo lo que construimos hasta ahora. En un contexto global donde la demanda de energía sigue creciendo, los productores eficientes y de bajo costo, como nuestra compañía, marcarán la diferencia. Haber consolidado una cultura de alto desempeño, ágil y con un equipo de clase mundial fue clave para seguir liderando el desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy.

Lo que dejó la presentación del plan estratégico Vista presentó su nuevo plan estratégico ante la comunidad financiera internacional en su tercer Investor Day, un evento que marcó un nuevo hito para la compañía con la presencia en vivo de más de quince representantes de las principales entidades financieras del mundo -entre ellas- Bank of America, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Santander y UBS.

De acuerdo con las proyecciones del plan, entre 2026-2028, Vista prevé generar un flujo de caja libre de aproximadamente u$s1.500 millones por año (considerando un escenario de precio Brent de 65 - 70 dólares por barril). Este nivel de generación de caja permitirá sostener el crecimiento, fortalecer la estructura financiera y mantener la capacidad de inversión de largo plazo.

Desde el anuncio del primer plan estratégico en 2021, Vista incrementó tres veces su producción y cuatro veces su EBITDA ajustado, que pasó de u$s380 millones a u$s1.600 millones en 2025. Además, el valor de su acción se expandió a una tasa anual compuesta del 73%, posicionándola entre las compañías de E&P con mejor desempeño a nivel global.