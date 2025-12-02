Vista Energy sale de nuevo al mercado: busca hasta u$s400 millones y acelera su expansión en Vaca Muerta Por Giuliana Iglesias + Seguir en









La petrolera vuelve a testear el apetito inversor con una obligación negociable en dólares y bajo ley Nueva York. La operación apunta a cubrir los futuros vencimientos de deuda y a sostener un plan de crecimiento hacia 2028.

Vista Energy prevé cerrar 2025 con entre 70 y 74 pozos nuevos.

Vista Energy regresa al mercado con una nueva emisión. La compañía lanza la Obligación Negociable (ON) Internacional Clase XXIX, con la intención de captar u$s300 millones, ampliables hasta u$s400 millones. La colocación, que está abierta desde este lunes hasta el miércoles 3 de diciembre, llega en un momento clave para la petrolera: en 2026 enfrenta vencimientos de capital por u$s389 millones, que le permitirá asegurar los fondos para cumplir sus compromisos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La nueva ON está denominada en dólar cable, vencerá el 10 de junio de 2033 y pagará una tasa del 8,5% anual. Los intereses se cancelarán en forma semestral a partir de diciembre de 2025. La amortización seguirá un esquema soft bullet, con pagos de capital en tres tramos iguales en 2031, 2032 y 2033. El bono estará regido por ley de Nueva York.

Con esta emisión, la empresa apunta a garantizar la cobertura total de esos vencimientos y potenciar el desarrollo de sus activos. En junio, vale recordar, la petrolera emitió u$s500 millones en el mercado internacional, también a una tasa del 8,5%. De ese total, u$s300 millones se destinaron a cancelar un crédito puente del Banco Santander utilizado para financiar la compra del 50% del bloque La Amarga Chica, mientras que los u$s200 millones restantes fueron dirigidos a inversiones en Vaca Muerta.

PHOTO-2025-10-22-17-38-36 La empresa apunta a garantizar la cobertura total de esos vencimientos y potenciar el desarrollo de sus activos. Resultados claves del tercer trimestre para Vista Energy Vista se posiciona hoy como el principal productor privado de petróleo de Argentina, con una producción que supera los 110.000 barriles equivalentes diarios, de los cuales aproximadamente la mitad se exporta. Pero el objetivo es mucho más ambicioso: durante el Investor Day, la compañía anticipó un crecimiento del 72% hacia 2028, con un salto clave en las exportaciones, que pasarán a explicar el 75% de los ingresos.

La estrategia contempla que los futuros excedentes de caja se orienten a recompras de acciones, dividendos, reducción de deuda y eventuales operaciones de M&A.

Pese al aumento en eficiencia operativa, Vista informó un flujo de caja libre negativo de u$s570 millones, impactado por mayores pagos impositivos y una suba en las necesidades de capital de trabajo. Esto llevó la deuda neta a u$s2.445 millones, con un ratio de apalancamiento cercano a 1,9 veces. No obstante, la petrolera proyecta resultados positivos hacia el cuarto trimestre. La compañía decidió acelerar la conexión de pozos en el cuarto trimestre, apuntando a cerrar 2025 con 70–74 pozos nuevos, lo que permitiría superar la estimación de producción del año.