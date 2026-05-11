Una familia tipo de CABA necesitó casi $2,4 millones en abril para ser de clase media + Seguir en









La canasta para la clase media aumentó un 1,8%, mientras que la variación mensual promedio del aumento de precios fue de 2,5%. La línea de indigencia de la Ciudad se ubicó en $821.207,58 en abril, mientras que la de pobreza se posicionó en $1.513.033.

La canasta para la clase media aumentó un 1,8%. Imagen: Freepik

Una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por dos mayores y dos menores, necesitó al menos $2.384.515,14 durante abril para ser considerado de clase media, según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA). La canasta para este estrato social aumentó un 1,8%, mientras que la variación mensual de inflación fue de 2,5%.

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Este dato no incluye el alquiler de la propiedad, ya que tiene en cuenta que la familia sea propietaria. Según datos del IDECBA, el alquiler medio de un departamento de tres ambientes en CABA se ubica en $1.130.410 por mes, con una suba del 2,7% en abril y un acumulado del 9,7% en lo que va de 2026. En los últimos doce meses, el precio medio de alquiler creció un 35%, superando tanto la inflación acumulada (32,4%) como el ajuste del Índice para Contratos de Locación (32,8%).

En tanto, la línea de indigencia de la Ciudad se ubicó en $821.207,58 en abril para una familia tipo, mostrando un alza de 0,8% frente al mes previo; mientras que la línea de pobreza se posicionó en $1.513.033, con un alza de 1,6%.

Canastas de la Ciudad Familias en situación de indigencia: ingresos menores a $821.207,58

En situación de pobreza no indigente: entre $821.207,58 y $1.513.033,21

y No pobres vulnerables: entre $1.513.033,22 y $1.907.612,10

y Sector medio frágil: entre $1.907.612,11 y $2.384.515,13

y Sector medio - "clase media": entre $2.384.515,14 y $7.630.448,43

y Sectores acomodados: más de $7.630.448,43