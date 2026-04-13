YPF adjudicó a Halliburton un contrato millonario para completar pozos no convencionales + Seguir en









"Es un contrato a 5 años para estimulación hidráulica en Vaca Muerta", dijo a Reuters una fuente cercana a la negociación. Alcanza a 13 pozos de largo plazo.

La formación Vaca Muerta, en la región patagónica, es la cuarta reserva de petróleo de esquisto y la segunda reserva de gas no convencional del mundo. YPF

La petrolera estatal YPF adjudicó al proveedor estadounidense de servicios petroleros Halliburton un contrato multimillonario para completar 13 pozos no convencionales de largo plazo en el país.

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La empresa estadounidense también expresó que implementará los servicios de fracturación eléctrica Zeus a nivel internacional.

"Es un contrato a 5 años para estimulación hidráulica en Vaca Muerta", dijo a Reuters una fuente cercana a la negociación, quien señaló que se trata de "cuatro sets de fractura por 5 años", sin dar más detalles.

Zeus es un sistema de fracturación hidráulica de alta intensidad, con la capacidad de bombear mayores volúmenes, caudales y presiones desde el primer momento.

La formación Vaca Muerta, en la región patagónica, es la cuarta reserva de petróleo de esquisto y la segunda reserva de gas no convencional del mundo.