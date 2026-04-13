La petrolera estatal YPF adjudicó al proveedor estadounidense de servicios petroleros Halliburton un contrato multimillonario para completar 13 pozos no convencionales de largo plazo en el país.
YPF adjudicó a Halliburton un contrato millonario para completar pozos no convencionales
"Es un contrato a 5 años para estimulación hidráulica en Vaca Muerta", dijo a Reuters una fuente cercana a la negociación. Alcanza a 13 pozos de largo plazo.
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La empresa estadounidense también expresó que implementará los servicios de fracturación eléctrica Zeus a nivel internacional.
"Es un contrato a 5 años para estimulación hidráulica en Vaca Muerta", dijo a Reuters una fuente cercana a la negociación, quien señaló que se trata de "cuatro sets de fractura por 5 años", sin dar más detalles.
Zeus es un sistema de fracturación hidráulica de alta intensidad, con la capacidad de bombear mayores volúmenes, caudales y presiones desde el primer momento.
La formación Vaca Muerta, en la región patagónica, es la cuarta reserva de petróleo de esquisto y la segunda reserva de gas no convencional del mundo.
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