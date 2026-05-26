Horacio Marín confirmó que la compañía mantendrá estable el precio de la nafta por 30 días más, aunque luego buscará recuperar márgenes.

YPF mantendrá durante al menos 30 días más el esquema para amortiguar subas en las naftas por la guerra en Medio Oriente.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , confirmó que la petrolera mantendrá durante al menos 30 días más el esquema de “buffer” o amortiguador de precios aplicado sobre los combustibles para evitar nuevos saltos bruscos en las naftas tras la guerra en Medio Oriente .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El ejecutivo sostuvo que la compañía continuará absorbiendo parte del impacto de la suba internacional del petróleo con el objetivo de sostener el consumo y evitar una caída mayor en las ventas.

Sin embargo, aclaró que el esquema es transitorio y anticipó que posteriormente YPF buscará recuperar los márgenes resignados durante este período de estabilización.

Marín defendió la estrategia implementada por la petrolera desde el inicio de la guerra en Medio Oriente y explicó que el objetivo principal fue evitar que el fuerte aumento del Brent impactara de lleno sobre los surtidores.

“Decidimos crear un buffer para que el consumo no baje”, afirmó el titular de YPF durante una entrevista en LN+.

Según explicó, la empresa fue trasladando solo una parte de la suba internacional del petróleo al precio de las naftas mientras absorbía el resto del costo dentro de sus cuentas.

naftas gasoil combustibles petroleo Depositphotos

La decisión llegó luego de detectar una caída en el consumo de combustibles tras los primeros aumentos registrados durante la escalada del conflicto en Medio Oriente.

“Podemos ayudar, pero no regalar”

El CEO de YPF insistió en que el esquema no representa un congelamiento formal ni un subsidio, sino una herramienta transitoria para amortiguar la volatilidad internacional. “No hay precios fijos, ni subsidios, ni congelamiento”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que una vez finalizado el período de estabilización, los consumidores deberán acompañar la recomposición de márgenes de la petrolera.

“Nosotros te ayudamos y después vos me ayudás a mí”, resumió Marín al explicar el funcionamiento del esquema. “Podemos ayudar, pero no regalar”, agregó.

El impacto de la guerra sobre los surtidores

La estrategia de YPF se implementó en medio del fuerte aumento internacional del petróleo provocado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Durante varias jornadas, el barril Brent llegó a superar los u$s100, generando presión sobre el mercado de combustibles local.

Según explicó Marín, históricamente el consumo de combustibles mostraba una demanda “inelástica”, es decir, poco sensible a los aumentos de precios.

Horacio Marin YPF Prensa Expo EFI

Sin embargo, aseguró que en las últimas semanas comenzaron a detectar una caída más marcada en las ventas, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.

“Una familia empieza a usar menos el auto porque no sabe hasta dónde va a llegar el precio”, afirmó el ejecutivo.

Qué puede pasar con las naftas

Aunque YPF busca evitar saltos bruscos, el mercado sigue atento a cómo evolucionarán los combustibles una vez que finalice el período de amortiguación.

Algunas estimaciones privadas ya advierten que podría existir un atraso acumulado en los surtidores respecto de la evolución internacional del petróleo y del tipo de cambio.

Por ahora, Marín insistió en que la prioridad es sostener estabilidad y evitar “picos” de precios durante este año.

“No va a haber picos este año, va a haber estabilidad en el precio”, sostuvo.

En paralelo, YPF continúa avanzando con su expansión en Vaca Muerta y proyecta incrementar 50% su nivel de actividad entre 2025 y 2026, con más equipos de perforación y mayores inversiones en producción de petróleo y gas.