Axel Kicillof avanza en el armado del Movimiento Derecho al Futuro con el lanzamiento de tres nuevos frentes

El gobernador profundiza su construcción política con actos sectoriales y espacios propios que ya abarcan universidades, sindicatos, mujeres, formación política y salud. Aunque evita hablar de candidaturas, el Movimiento Derecho al Futuro gana volumen como plataforma rumbo a 2027.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , intensifica esta semana su construcción política de cara a 2027 con una serie de actividades enmarcadas en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) , el espacio que lidera para consolidar su proyecto presidencial. La agenda incluye tres ejes: salud, trabajo y juventudes . Pero la movida de la semana no es aislada: el MDF viene expandiéndose a un ritmo sostenido desde febrero de 2025, cuando fue lanzado, y ya acumula varias ramas sectoriales.

Antes de los lanzamientos previstos para esta semana y la próxima, el movimiento ya había desplegado varias patas. En marzo, Kicillof llevó el MDF a la Ciudad de Buenos Aires con un acto en el Teatro Picadero , en el que apostó a ganar terreno en un distrito históricamente adverso para el peronismo y el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) , una asociación sin fines de lucro que funciona como think tank del espacio que trabaja para elaborar un programa político con proyección nacional de cara a 2027 .

En tanto, en abril, encabezó el lanzamiento del MDF Universidad y Ciencia e n el Aula Magna de Ciudad Universitaria de la UBA , con foco en el mundo académico y científico. Días después, lanzó el MDF Educación en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, con presencia de representantes de universidades, sindicatos docentes, ministros provinciales e intendentes.

La extrema derecha no tiene NADA para enseñarnos. Hay otro camino al futuro. @Kicillofok + @MDFMujeresYDiv pic.twitter.com/ibFGJpSj6S

Luego, a comienzos de mayo, presentó la rama Mujeres y Diversidades en el Polideportivo Municipal de Ensenada. Y el 12 de mayo, junto al intendente platense Julio Alak, lanzó el Instituto de Capacitación Política del Partido Justicialista bonaerense, que dictará clases de forma virtual y ya cuenta con más de 17 mil inscriptos en todo el país.

Axel Kicillof, Julio Alak y Verónica Magario PJ Verónica Magario, Axel Kicillof y Julio Alak.

Salud: una propuesta federal en disputa con Nación

El jueves desde las 15:30, en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, el mandatario bonaerense encabezará el lanzamiento del MDF Salud. El espacio estará coordinado por el exministro de Salud Daniel Gollán y convocará a funcionarios provinciales, secretarios municipales del área, sindicatos, docentes universitarios y trabajadores sanitarios. El objetivo es construir una "propuesta sanitaria federal" como respuesta al ajuste que el gobierno nacional aplica sobre la salud pública.

La actividad se produce días después de que el mandatario reuniera en la Casa de Gobierno a casi 70 intendentes -oficialistas y opositores- para analizar el impacto de los recortes en el sistema sanitario bonaerense. En ese encuentro, Kicillof calificó de "catastrófica" la situación y responsabilizó al gobierno de Javier Milei.

En declaraciones a radio Provincia, Gollan precisó que con el encuentro se apunta a "pensar cómo resistimos a lo que está sucediendo y dar una luz de esperanza de que nos preparamos para revertir esto".

En ese marco, indicó: "También tenemos que trabajar en construir una propuesta para que en 2027 gobierne un movimiento que tome a la salud como derecho y empiece a revertir este caos”.

Trabajo: un congreso con sindicatos, pymes y mirada nacional

El viernes, Mar del Plata será escenario del Primer Congreso Bonaerense del Trabajo, organizado por el Ministerio de Trabajo provincial junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI). El encuentro se extenderá durante dos jornadas con 26 mesas de debate en torno al empleo, la producción y el federalismo, con presencia de las tres centrales obreras -CGT, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores-, cámaras empresarias, cooperativas, intendentes y representantes de organismos internacionales como la OIT y la OEI.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrabajoPBA/status/2058604248904986886?s=20&partner=&hide_thread=false El cierre del 1° Congreso Bonaerense del Trabajo tendrá la palabra del gobernador Axel Kicillof.



Un espacio de intercambio para proyectar el presente y futuro del trabajo en la Provincia de Buenos Aires.



28 y 29 de mayo | #MarDelPlata pic.twitter.com/5abFO7XwwL — Trabajo PBA (@TrabajoPBA) May 24, 2026

Kicillof cerrará el congreso junto al ministro Walter Correa y volverá a confrontar con la reforma laboral impulsada por Milei. Además, el encuentro pondrá sobre la mesa el anteproyecto de ley para regular el trabajo en plataformas digitales -principalmente transporte y delivery-, que reconoce la existencia de una relación laboral entre las aplicaciones y sus trabajadores. La iniciativa, anunciada en la apertura de sesiones legislativas, todavía no fue girada a la Legislatura.

El congreso también inaugurará el Consejo Bonaerense del Trabajo, un ámbito institucional permanente que integrará a representantes de los 135 municipios, cámaras empresarias y centrales sindicales con el objetivo de sostener una agenda laboral y productiva estable en toda la provincia.

En declaraciones formuladas a Ámbito, Correa anticipó que el encuentro convocó "muchas adhesiones" y detalló que cada comisión contará con relatores que sistematizarán los debates en un documento de conclusiones.

"La idea es ponerle mucha centralidad al trabajo, desde la perspectiva, la visión y los pareceres de los trabajadores y las trabajadoras", señaló el ministro, y aclaró que esa centralidad incluye a todo el universo laboral: cooperativas, pymes, grandes empresas y sectores de la UIA, además de la Iglesia, organismos como la SRT y agrupaciones estudiantiles.

CORREA

El funcionario también destacó la dimensión federal del congreso, al que asistirán ministros de otras provincias y cuyas conclusiones tendrán "un mensaje en términos federales, dándole centralidad a algo que que para los peronistas es central: que es el el trabajo digno, con derechos".

En ese marco, subrayó que se trata del primer congreso que se realiza en la provincia de Buenos Aires y resumió el espíritu del encuentro en una cita: "Como decía Juan Domingo Perón: en Argentina, todos somos trabajadores".

Juventudes: el MDF llega a las universidades

El sábado 6 de junio está previsto el lanzamiento de la rama juvenil del MDF en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Con ese acto, Kicillof apuntará a un segmento del electorado golpeado por la crisis económica y el recorte en políticas universitarias. El espacio viene organizándose desde hace dos años con centros de estudiantes, organizaciones territoriales, sindicatos y agrupaciones juveniles de distintos municipios de la provincia.

Ayelén López, Andrés Larroque y Axel Kicillof Ayelén López, directora provincial de Juventudes, junto a Andrés Larroque y Axel Kicillof.

La organización está a cargo de la directora de Juventudes de la Provincia, Ayelén López; la directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, Macarena Kunkel; la consejera del PJ Aylén Katopodis, la concejala platense Sol Maluéndez y la consejera escolar de Vicente López, Constanza Schmukler.

En diálogo con Ámbito, López explicó que la convocatoria busca representar a todas las juventudes: directores municipales de juventud, militancia estudiantil secundaria y universitaria, organizaciones sindicales, comunitarias y territoriales como Movimiento Evita y Barrios de Pie.

"No sería un encuentro solo de la juventud organizada en un centro de estudiantes o en un sindicato, sino que tratamos que estén representadas todas las juventudes", señaló. En ese marco, explicó que el MDF viene impulsando lanzamientos sectoriales en distintos municipios con el objetivo de construir “amplitud territorial” y federalizar la organización del espacio.

López destacó el aporte del voto joven al triunfo provincial de septiembre, trazó un diagnóstico sobre la situación de los jóvenes bonaerenses y apuntó directamente contra la gestión de Milei. Sostuvo que la Provincia intenta “acompañar el sufrimiento de los pibes y las pibas” mediante políticas públicas destinadas tanto a jóvenes que buscan terminar la escuela como a quienes intentan acceder a estudios superiores o insertarse laboralmente.

Ayelén López, Andrés Larroque y Axel Kicillof "Exigimos que el gobierno nacional destine los fondos que hoy le son robados a la provincia de Buenos Aires", afirma Ayelén López, directora de Juventudes de la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, enumeró programas que la provincia sostiene frente al ajuste nacional, como el SAE, Envión, los centros socioeducativos, FINES, SENSE, el programa Puentes, los viajes de egresados y el boleto estudiantil. Sobre este último, remarcó que se trata de “una ley con más de diez años de historia que terminamos de implementar con Axel”.

También cuestionó el recorte de programas nacionales como Conectar Igualdad y denunció que el gobierno libertario “le da la espalda” a los reclamos juveniles. "Exigimos que el gobierno nacional destine los fondos que hoy le son robados a la provincia de Buenos Aires, porque tienen que ver con derechos que teníamos los pibes y las pibas", afirmó ante este medio.

“Nosotros en la provincia de Buenos Aires sostenemos todo el trabajo institucional, pero también entendiendo el concepto de comunidad organizada”, afirmó López, quien además señaló que el lanzamiento del MDF Juventudes busca “darnos una agenda para adelante” y ampliar la convocatoria a nuevos sectores juveniles.

En ese marco, cuestionó que la administración libertaria haya cerrado el área institucional de juventudes a nivel nacional y avance en la derogación del Consejo Federal de Juventudes. Y trazó una contraposición política clara: mientras el gobierno nacional les propone a los jóvenes “el sálvese quien pueda, el hacer plata fácil o pedalear horas y horas para las plataformas que explotan los cuerpos de nuestros pibes y nuestras pibas”, el MDF apuesta a “una perspectiva solidaria, de pensar en el otro y en la otra”.

Formada políticamente en la JP y en el kirchnerismo, López reivindicó la herencia de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y trazó una línea que también incluye a Perón y Evita, el legado de los 30.000 detenidos desaparecidos y la resistencia de los años 90.

"Somos una generación política que enfrenta la primera crisis profunda en términos económicos, sociales, laborales, culturales y filosóficos", dijo, y definió el objetivo del lanzamiento: "Queremos construir un futuro en el presente", con Kicillof como "un faro de esperanza concreto" de cara a 2027. Además, anticipó que el encuentro tendrá una convocatoria federal con invitados y referentes de distintas provincias.

El despliegue de estos nuevos frentes se suma a un armado que dejó de ser una suma de actos sectoriales para convertirse en una estructura política con alcance territorial, sindical, universitario y social.

Universidad y ciencia, cultura, educación, mujeres y diversidades, formación política, salud, trabajo y juventudes son las piezas de un esquema que Kicillof expande mientras busca consolidarse como referencia opositora frente al gobierno de La Libertad Avanza. Aunque el gobernador insiste en que “no es tiempo de candidaturas”, el MDF avanza con lógica de construcción nacional: amplía bases, suma cuadros propios y ensaya, sector por sector, el programa y la red política con la que pretende llegar competitivo a 2027.