YPF hará "micropricing" para evitar un "cimbronazo en los precios de los combustibles"

El titular de la petrolera estatal sostuvo que hay "incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional". "Somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores", aseguró.

La petrolera estatal tiene más del 50% del share de mercado y es guía en la definición del precio en surtidor.

La disparada del precio del petróleo, que arrancó la semana por encima de los u$s100 por barril, puso más presión sobre los combustibles, por lo que las distribuidoras de naftas y gasoil quedaron casi sin margen para sostener el valor en surtidor. Los ajustes ya se empiezan a sentir, aunque YPF, que tiene más de la mitad del mercado argentino y que es el parámetro que suelen tomar de referencian sus competidoras, prometió una estrategia de "micropricing" para evitar un "cimbronazo" en los precios.

"No le vamos a trasladar la volatilidad al consumidor", había dicho en off una fuente de la compañía a este medio, unas horas antes del mensaje que el titular de la compañía, Horacio Marín, publicó en la red social X. El ejecutivo expresó: "Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición. @YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores".

Luego, agregó: "Trabajamos con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable. La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo".

Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición.@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y… pic.twitter.com/tS0ZkG9uoM — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) March 9, 2026 Cabe destacar que el precio del barril de crudo a los niveles actuales trae pros y contras para la Argentina, tal como distintos especialistas y referentes del sector explicaron a Energy Report. En síntesis, con la suba el país sumaría u$s5.000 millones en ingresos por exportaciones, pero se avecina un incremento para los consumidores locales con un seguro impacto sobre la inflación.

Las petroleras tienen en la actualidad liberados los precios para los consumidores, pero siempre quedan bajo la referencia que marca YPF como principal jugador del mercado. Se espera que de manera inminente el impacto de la disparada del crudo llegue con remarcaciones en los surtidores.