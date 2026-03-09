UCEMA y Costa Cruceros volvieron a pensar un 8M distinto

Repensar la agenda DEI desde la mirada de la nueva generación Z fue la invitación y objetivo de este evento que tuvo la participación de líderes de distintos sectores.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Universidad del CEMA (UCEMA) realizó su tercer “8M distinto”, una jornada especial a bordo del Costa Favolosa , junto a Costa Cruceros, con un objetivo claro: generar un espacio de escucha activa entre líderes y la nueva generación Z, para reflexionar sobre el presente y el futuro de la agenda de diversidad, equidad e inclusión.

El encuentro reunió a más de 80 mujeres y hombres líderes y C-Level de distintos ámbitos, convocados para participar de una experiencia distinta: salir del formato tradicional y abrir una conversación honesta sobre cómo las nuevas generaciones viven hoy la agenda DEI y qué esperan de las organizaciones e instituciones.

El eje central fue un panel integrado por ocho jóvenes de entre 20 y 25 años , quienes compartieron en primera persona cómo atraviesan estos temas en su vida cotidiana, en sus espacios de formación y en sus primeras experiencias profesionales. Más que una exposición, la propuesta fue invertir la lógica habitual: que los líderes las escuchen, esta vez, a ellas.

“En UCEMA creemos que formar líderes implica también invitarlos a revisar sus propias miradas. Escuchar a las nuevas generaciones no es un gesto simbólico: es una condición necesaria para evolucionar”, expresó Antonio Marín, Vicerrector y Director de la Escuela de Negocios UCEMA.

A partir de sus intervenciones, se abrió un intercambio que permitió poner en diálogo miradas,tensiones y oportunidades. Durante el encuentro, las jóvenes reflexionaron sobre el acceso de la mujer al mundo laboral actual.

“Muchas veces a los jóvenes se nos pide experiencia para acceder a un trabajo, pero la experiencia también se construye cuando alguien decide confiar y abrir esa primera puerta. Lo que necesitamos son oportunidades desde el principio para aprender, equivocarnos y demostrar lo que somos capaces de hacer”, expresó una de las presentes.

Otra de las participantes se refirió al aporte de las nuevas generaciones. “Siempre tenemos algo para decir que puede aportar valor. Nuestra generación quiere participar, opinar y construir. Lo que más necesitamos es escucha y confianza: saber que nuestras ideas pueden sumar y que las organizaciones también esperan nuestro aporte”, señaló.

“Somos una generación muy estimulada, con acceso a herramientas, información y nuevas formas de pensar", consideró otra de las jóvenes, quien además resaltó: "Tenemos todo para volar; lo que necesitamos es que nos den el espacio para crear, proponer y animarnos a hacer las cosas de manera distinta”.

La conversación dejó en evidencia que la agenda DEI no es estática, sino que evoluciona con las sensibilidades culturales, las transformaciones sociales y las expectativas de quienes hoy comienzan a ocupar nuevos espacios.

Con esta iniciativa, UCEMA reafirma su compromiso con la formación de líderes capaces de comprender los cambios culturales en curso y de generar entornos más abiertos, diversos y responsables.