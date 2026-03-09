Guerra en Medio Oriente: por qué el estrecho de Ormuz es clave para Europa y el futuro del petróleo

Por este paso estratégico circula gran parte del petróleo y gas mundial. Un cierre del estrecho de Ormuz podría disparar precios y afectar a Europa.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

El estrecho de Ormuz , un angosto paso marítimo entre Irán y Omán que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico , es uno de los puntos estratégicos más sensibles de la economía global. Aunque Europa no depende directamente de ese corredor en la misma medida que Asia, cualquier bloqueo tiene consecuencias profundas para el continente por su impacto en precios, seguridad energética y estabilidad geopolítica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El estrecho de Ormuz transporta aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial , lo que lo convierte en el principal “cuello de botella” energético del planeta.

Cada día circulan por esa vía cerca de 20 millones de barriles de crudo , exportados principalmente por Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

El corredor por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial es clave para la seguridad energética europea y para la economía global.

Además del petróleo, también es crucial para el gas natural licuado (GNL). Qatar (uno de los mayores exportadores mundiales) envía gran parte de su producción a través de este paso, lo que conecta directamente al estrecho con el suministro energético europeo.

Europa importa relativamente menos petróleo del Golfo que Asia, pero aun así alrededor del 13% del petróleo y el 6% del gas que consume la Unión Europea transitan por el estrecho de Ormuz .

El impacto no es solo físico, sino también económico:

Una interrupción del tránsito reduce la oferta global.

Eso empuja al alza el precio del crudo y del gas en todos los mercados.

Europa, altamente dependiente de importaciones energéticas, sufre el traslado de esos precios a la inflación.

Tras el estallido del conflicto en la región, el precio del petróleo superó los u$s100 por barril, mientras el gas europeo llegó a subir más de 40% en pocos días.

estrecho de ormuz Por el estrecho de Ormuz circula cerca de una quinta parte del petróleo que se consume a nivel global.

Por qué Francia presta especial atención

Para Francia, el estrecho de Ormuz tiene tres dimensiones estratégicas:

Seguridad energética europea: aunque Francia produce gran parte de su electricidad con energía nuclear, sigue dependiendo del petróleo importado para transporte, industria y petroquímica. Un shock de precios afecta directamente a la economía europea y al costo de vida. Presencia militar y rutas comerciales: Francia mantiene presencia naval en el Golfo y participa en misiones de seguridad marítima para proteger el tráfico comercial. Ante la crisis actual, París incluso anunció planes para escoltar barcos en el estrecho, reflejando la importancia estratégica de la ruta. Estabilidad económica europea: un bloqueo prolongado podría reducir el crecimiento de la eurozona entre 0,3% y 0,8% del PIB, según estimaciones de expertos, además de elevar la inflación energética.

estrecho de ormuz 2.webp El paso marítimo entre Irán y Omán es considerado el principal cuello de botella del mercado petrolero global. CNN.

La paradoja europea: menos dependencia, pero alto impacto

Una característica del mercado energético explica por qué Europa se ve afectada incluso con menor dependencia directa: el petróleo es un mercado global único.

Si Asia pierde parte de su suministro del Golfo, compite por cargamentos de otras regiones (como África o Estados Unidos) elevando los precios internacionales. Ese efecto dominó termina impactando en Europa.

Por eso, aunque el 80% del petróleo que atraviesa Ormuz termina en Asia, el shock de precios se transmite inmediatamente al resto del mundo.

Un riesgo estructural para Europa

La crisis vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad energética europea. Tras la reducción del gas ruso desde 2022, el continente diversificó proveedores, pero aumentó su dependencia del GNL global, parte del cual depende del Golfo.

Por eso, el estrecho de Ormuz no solo es un punto geográfico crítico: es también un símbolo de cómo la geopolítica puede redefinir la economía europea en cuestión de días.