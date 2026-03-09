Tensión extrema por el petróleo: el G7 analiza liberar reservas de emergencia mientras asoma la sombra de la inflación global

Estados Unidos y otros dos miembros del G7 impulsan el uso de hasta 400 millones de barriles de emergencia. La medida busca contener la escalada del crudo Brent, que llegó a tocar los u$s119. La advertencia del FMI.

Los gobiernos ya toman medidas para amortiguar el impacto, que el FMI ya advirtió que puede traer serias consecuencias para la inflación mundial.

En una jornada de extrema volatilidad para los mercados globales por el conflicto en Medio Oriente , los ministros de Finanzas del G7 y la Agencia Internacional de Energía (AIE) mantuvieron una reunión de emergencia para coordinar una respuesta ante la disparada de los precios del crudo . La decisión de intervenir las reservas estratégicas surge luego de que el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán empujara el precio del barril por encima de los u$s100 por primera vez desde 2022. Mientras tanto, los gobiernos ya toman medidas para amortiguar el impacto, que el FMI ya advirtió que puede traer serias consecuencias para la inflación mundial.

Según informes del Financial Times, la propuesta del G7, liderada por la administración de Donald Trump, contempla una liberación conjunta de entre 300 y 400 millones de barriles . Esta cifra representa aproximadamente un tercio de los 1.200 millones de barriles que los 32 países miembros de la AIE mantienen como reserva de seguridad para crisis de suministro.

En toda Asia, que obtiene el 60% de su petróleo de Medio Oriente, los precios de las acciones caían y el dólar subía, mientras los responsables buscaban contener el impacto de los precios del petróleo, incluyendo la posibilidad de liberar reservas estratégicas, ante la creciente preocupación de que la interrupción del suministro energético pudiera prolongarse. El lunes, Irán nombró a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre, Alí Jamenei, como líder supremo, una medida que se espera que provoque la ira de Trump. Los ataques del fin de semana contra las instalaciones de almacenamiento de petróleo iraníes alimentaron los temores de represalias contra las instalaciones energéticas.

La apertura de los mercados este lunes 9 de marzo reflejó el pánico inversor. El crudo Brent , referencia internacional para la Argentina, llegó a dispararse un 29% alcanzando los u$s119,50 por barril, su nivel más alto en cuatro años.

La escalada fue motivada por reportes de ataques a al menos cinco centrales energéticas en Teherán y sus alrededores, sumado al cierre total del Estrecho de Ormuz —vital para el 20% del comercio mundial de crudo— que ya cumple una semana. Tras filtrarse la noticia de la reunión del G7, el precio recortó parte de las ganancias para estabilizarse en torno a los u$s106,73 .

Impacto en los mercados y advertencia de Irán

El shock energético provocó un derrumbe generalizado en las bolsas mundiales ante el temor de que la inflación persistente obligue a los bancos centrales a postergar cualquier recorte en las tasas de interés. El índice británico FTSE 100 cayó un 1,9%, mientras que el Stoxx Europe 600 borró todas sus ganancias del año.

Por su parte, el régimen iraní redobló la apuesta dialéctica. Un portavoz de la Guardia Revolucionaria advirtió que la estrategia militar de Occidente podría tener consecuencias aún más graves: "Si pueden tolerar que el petróleo supere los u$s200 por barril, continúen con esta estrategia", sentenció.

Los gobiernos asiáticos se apresuran a limitar el impacto en las economías y los consumidores de la creciente guerra en Irán, que provocó el lunes una subida récord de los precios del petróleo después de que los principales productores redujeran la producción y Teherán indicara que los partidarios de la línea dura seguirán al mando.

En Corea del Sur, que compra el 70% de su petróleo en Oriente Medio, el presidente Lee Jae-myung dijo que Seúl limitaría los precios del combustible por primera vez en casi 30 años y advirtió contra las compras motivadas por el pánico.

En una reunión de emergencia, Lee calificó la crisis como "una carga significativa para nuestra economía, que depende en gran medida del comercio mundial y de las importaciones de energía de Oriente Medio".

Un alto cargo del Parlamento japonés dijo el domingo que el Gobierno había dado instrucciones a una reserva nacional de petróleo para que se preparara para una posible liberación de crudo, aunque el secretario jefe del Gabinete del país afirmó el lunes que no se había tomado ninguna decisión al respecto.

Japón importa alrededor del 95% de su petróleo de Medio Oriente. Cuenta con reservas para cubrir 354 días de consumo.

En otros lugares, Vietnam eliminó los aranceles a la importación de combustibles y Bangladés cerró las universidades para ahorrar electricidad y combustible, mientras que China pidió la semana pasada a las refinerías que detuvieran las exportaciones de combustible e intentaran cancelar los envíos ya comprometidos.

"Los precios del petróleo han reunido ahora todos los ingredientes para una tormenta perfecta: los productores del golfo Pérsico recortan la producción, el cierre prolongado del estrecho de Ormuz... todo ello agravado por un pesimismo creciente sobre un rápido cambio de la situación actual", dijo Muyu Xu, analista de petróleo de Kpler.

Irak redujo la producción de petróleo de sus principales yacimientos del sur en un 70%, hasta 1,3 millones de barriles diarios, según informaron el domingo tres fuentes del sector, mientras que Kuwait Petroleum Corp comenzó a recortar la producción de petróleo el sábado y declaró fuerza mayor.

El segundo exportador de GNL, Qatar, ya ha detenido las exportaciones de este combustible superenfriado, y los analistas predicen que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí también tendrán que reducir la producción pronto, mientras se están quedando sin almacenamiento de petróleo debido al cierre del estrecho de Ormuz.

Trump minimiza la suba del petróleo

El presidente Trump intentó calmar la preocupación por el aumento de los precios de la gasolina en EEUU, que el viernes habían subido un 11% en la semana, mientras que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, le pidió que vendiera petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo.

"Los precios del petróleo a corto plazo, que bajarán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de EEUU y del mundo", publicó Trump en la red social Truth Social el domingo por la noche. "¡SOLO LOS TONTOS PIENSAN LO CONTRARIO!", añadió.

Por su parte, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió sobre los riesgos de inflación derivados del conflicto y dijo que un aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantiene durante la mayor parte del año, provocaría un aumento de 40 puntos básicos en la inflación mundial.

"Estamos viendo cómo la resiliencia se pone a prueba de nuevo con el nuevo conflicto en Medio Oriente", dijo Georgieva en un simposio organizado por el Ministerio de Finanzas de Japón.

"Mi consejo para los responsables de política monetaria en este nuevo entorno mundial es que piensen en lo impensable y se preparen para ello", dijo.