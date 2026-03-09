El riesgo país ya roza los 600 puntos básicos en medio del sell off global y los bonos acentúan su caída + Seguir en









Los títulos soberanos retroceden con mayores bajas en los vencimientos largos. La suba del petróleo y la aversión global al riesgo golpean a los mercados, mientras las bolsas asiáticas llegaron a caer hasta 6% y los futuros de EEUU anticipan otra jornada negativa.

La tensión global afecta con dureza a la renta fija. Vecteezy

En línea con la corrección que muestran los bonos a nivel global, los títulos argentinos caen hasta 2% en Wall Street y anticipan una jornada negativa para los activos locales. En medio de la fuerte liquidación de la renta fija internacional, la deuda soberana argentina tampoco escapa a la volatilidad que atraviesan los mercados tras la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Las mayores bajas se concentran en los bonos de tramo largo de la curva encabezadas por el Bonar 2041 (-2,9%), Global 2041 (-2%), Global 2035 (-1,6%), Bonar 2035 (-1,6%) y el Global 2030 (-1,7%). Bonos, que suelen reaccionar con mayor sensibilidad a los cambios en el apetito por riesgo. Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan roza los 600 puntos básicos.

El movimiento se da en un contexto de fuerte tensión en los mercados de materias primas. El petróleo llegó a dispararse más de 20% en la apertura de la rueda asiática y luego moderó el avance para ubicarse con subas cercanas al 13%. En paralelo, los commodities agrícolas también operan en alza, con la soja avanzando alrededor de 1,5%.

En el frente accionario, los futuros de Wall Street anticipan caídas de hasta 1,2%, mientras que las bolsas asiáticas fueron las más castigadas, con retrocesos que alcanzaron hasta el 6%.

S&P Merval y ADRs Las acciones del S&P Merval, operan mixtas con caídas de hasta 1,7% encabezadas por Central Puerto, Grupo Financiero Galicia (-1,4%) y Banco Macro (-1,2%). En tanto las subas pertenecen a Transportadora Gas del Norte (3,8%), Cresud (3,6%) e YPF (2,5%).

En Wall Street, los ADRs argentinos operan en la misma sintonía, con subas de hasta 3,2% de la mano de YPF, Cresud (3%), Transportadora Gas (1,9%) y Edenor (0,8%). A contramano, ceden hasta 1,9% Mercado Libre, Grupo Financiero Galicia (-1,6%) y Banco Macro (-0,9%).