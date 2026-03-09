SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
9 de marzo 2026 - 11:23

El riesgo país ya roza los 600 puntos básicos en medio del sell off global y los bonos acentúan su caída

Los títulos soberanos retroceden con mayores bajas en los vencimientos largos. La suba del petróleo y la aversión global al riesgo golpean a los mercados, mientras las bolsas asiáticas llegaron a caer hasta 6% y los futuros de EEUU anticipan otra jornada negativa.

La tensión global afecta con dureza a la renta fija.&nbsp;

La tensión global afecta con dureza a la renta fija. 

Vecteezy

Las mayores bajas se concentran en los bonos de tramo largo de la curva encabezadas por el Bonar 2041 (-2,9%), Global 2041 (-2%), Global 2035 (-1,6%), Bonar 2035 (-1,6%) y el Global 2030 (-1,7%). Bonos, que suelen reaccionar con mayor sensibilidad a los cambios en el apetito por riesgo. Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan roza los 600 puntos básicos.

Informate más

El movimiento se da en un contexto de fuerte tensión en los mercados de materias primas. El petróleo llegó a dispararse más de 20% en la apertura de la rueda asiática y luego moderó el avance para ubicarse con subas cercanas al 13%. En paralelo, los commodities agrícolas también operan en alza, con la soja avanzando alrededor de 1,5%.

En el frente accionario, los futuros de Wall Street anticipan caídas de hasta 1,2%, mientras que las bolsas asiáticas fueron las más castigadas, con retrocesos que alcanzaron hasta el 6%.

S&P Merval y ADRs

Las acciones del S&P Merval, operan mixtas con caídas de hasta 1,7% encabezadas por Central Puerto, Grupo Financiero Galicia (-1,4%) y Banco Macro (-1,2%). En tanto las subas pertenecen a Transportadora Gas del Norte (3,8%), Cresud (3,6%) e YPF (2,5%).

En Wall Street, los ADRs argentinos operan en la misma sintonía, con subas de hasta 3,2% de la mano de YPF, Cresud (3%), Transportadora Gas (1,9%) y Edenor (0,8%). A contramano, ceden hasta 1,9% Mercado Libre, Grupo Financiero Galicia (-1,6%) y Banco Macro (-0,9%).

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias