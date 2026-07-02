Genneia dio el primer paso para cotizar en Wall Street y sería la primera empresa argentina en hacerlo desde 2019

La generadora eléctrica presentó el formulario F-1 ante la SEC para una eventual cotización simultánea en Nueva York y Buenos Aires. La operación no es inminente: el precio, el volumen de acciones y la fecha de debut aún no fueron definidos.

Genneia, la empresa de Jorge Brito, dio el primer paso para cotizar en Wall Street y sería la primera argentina en hacerlo desde 2019.

La generadora eléctrica Genneia SA solicitó una oferta pública inicial (IPO) en Nueva York, buscando convertirse en la primera empresa argentina en cotizar en Estados Unidos en al menos siete años. La compañía pidió ofrecer sus acciones en el NYSE como American Depositary Shares bajo el símbolo "GENN".

Genneia opera plantas de energía con 2.128 megavatios de capacidad instalada, la mayor parte de origen eólico y solar, y se describe como la plataforma líder de energía renovable en Argentina. Comunicó una facturación de u$s96,4 millones y una ganancia neta de u$s7,9 millones en el primer trimestre, según el documento presentado.

La empresa es presidida por Jorge Brito, también presidente de Banco Macro y expresidente de River Plate. La compañía presentó el formulario F-1 ante la SEC, un prospecto preliminar que abre el camino para una eventual cotización simultánea en Nueva York y Buenos Aires.

Sin embargo, cabe precisar que el documento tiene carácter preliminar y puede modificarse durante la revisión del organismo. Las acciones tampoco podrán ofrecerse hasta que la SEC declare efectivo el registro. El precio, el volumen de títulos y la fecha de debut aún no fueron definidos y quedarán sujetos a las condiciones del mercado.

Según supo Ámbito, la empresa está explorando diversas fuentes de financiamiento, una de las cuales es la salida a bolsa. Esto no implica una cotización en el corto plazo, sino quizás a mediano o largo plazo. De todas formas, es relevante que hayan presentado la solicitud.

Los colocadores de la salida de Genneia incluyen a Morgan Stanley, Banco BTG Pactual, BofA Securities, JPMorgan y Latin Securities SA Agente de Valores.

Papel de la empresa en licitaciones recientes

A comienzos de mayo, Genneia amplió su presencia en el sector al quedarse con el control de Transener, el mayor operador de transmisión eléctrica en alta tensión del país. La privatización se formalizó a través de la Resolución 673/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo, con la transferencia de la totalidad de las acciones estatales al consorcio conformado por Genneia y Edison Energía.

La compañía también participa en la licitación Alma SADI, el proceso oficial para incorporar centrales de almacenamiento de energía en baterías al Sistema Argentino de Interconexión. Genneia fue una de las empresas que se presentó en la etapa técnica de mayo, junto a MSU Green Energy, Pampa Energía, Central Puerto, YPF, Coral, Aluar, entre otras.