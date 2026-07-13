YPF Luz dio un paso clave para cotizar en Wall Street y BYMA

La generadora eléctrica inició el proceso formal para una eventual oferta pública inicial en Nueva York y Buenos Aires. La operación no implicará emisión de nuevas acciones ni ingreso de fondos para la compañía.

YPF se suma a Genneia entre las empresas que salen a cotizar en Wall Street.

YPF Luz dio el primer paso formal para una eventual oferta pública inicial de acciones en Wall Street y Buenos Aires . Al igual que lo hizo Genneia días atrás, la compañía presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC) , el regulador bursátil de Estados Unidos, el formulario F-1, el prospecto preliminar requerido para avanzar con una operación que tendría cotización en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

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La presentación se conoció menos de dos semanas después de que Genneia iniciara un proceso similar. Si ambas operaciones avanzan, marcarían el regreso de las ofertas públicas iniciales de empresas argentinas a Wall Street después de más de ocho años y serían las primeras durante la gestión de Javier Milei.

El documento presentado por YPF Luz no implica que la colocación vaya a concretarse de manera inmediata. El prospecto todavía deja sin definir aspectos centrales de la operación, como el precio, la cantidad de acciones que se ofrecerán, el monto de la transacción y la fecha de debut bursátil. La oferta recién podrá realizarse cuando el registro sea declarado efectivo por la SEC.

La operación contempla una colocación internacional mediante American Depositary Shares (ADS) y una oferta simultánea en la Argentina. Cada ADS representará diez acciones Clase B de YPF Luz.

La empresa solicitará la cotización en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo YLUZ. En BYMA utilizará el mismo ticker.

La coordinación global de la transacción estará a cargo de Goldman Sachs, BofA Securities y Citigroup. A su vez, BNP Paribas, Itaú BBA, J.P. Morgan y Santander actuarán como colocadores conjuntos.

A diferencia de otros procesos de salida a bolsa, YPF Luz no utilizará la operación para obtener nuevos recursos. Según el prospecto, la compañía no emitirá nuevas acciones y no recibirá fondos provenientes de la colocación.

BNR Power Investments venderá su participación

La oferta será realizada íntegramente por BNR Power Investments B.V., una sociedad constituida en los Países Bajos que posee el 24,99% del capital de YPF Luz. El producido de la venta quedará en manos de ese accionista.

BNR Power Investments es la sociedad que anteriormente pertenecía a General Electric y que actualmente está controlada por GE Vernova junto con Silk Road Fund.

Esa participación ingresó en marzo de 2018, cuando una filial de General Electric adquirió el 24,99% de YPF Luz para acompañar el crecimiento de la generadora eléctrica.

El 75,01% restante de la compañía continúa en poder de YPF, cuyo capital pertenece en un 51% al Estado argentino.

YPF quedará como único accionista controlante

El propio prospecto presentado ante la SEC anticipó un cambio en la estructura de control de YPF Luz. La empresa señaló que, una vez completada la oferta global, YPF pasará a ser su único accionista controlante.

“Al completarse la oferta global, YPF pasará a ser nuestro único accionista controlante, y sus intereses pueden diferir de los de nuestros otros accionistas”, advirtió la compañía en el documento.

Ese punto aparece dentro de los factores de riesgo incluidos en la presentación. La advertencia apunta a dejar planteado que YPF mantendrá el control de la empresa una vez finalizada la venta de la participación de BNR Power Investments.

La mayor generadora independiente del país

En el prospecto, YPF Luz se presenta como la mayor empresa independiente de generación eléctrica de la Argentina por capacidad instalada.

La compañía opera 17 activos de generación, con una potencia total de 3.764 MW. Ese volumen equivale al 8,2% de la capacidad instalada del país.

En los doce meses finalizados en marzo de 2026, la empresa suministró 15 TWh de electricidad, cerca del 10% de toda la energía entregada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

YPF Luz es uno de los principales actores del negocio eléctrico argentino y su eventual llegada a Wall Street se da en un momento en el que otras compañías energéticas también comenzaron a evaluar o iniciar procesos para acceder al mercado internacional de capitales.

Las IPO argentinas que anteceden a YPF Luz y Genneia

De concretarse, las operaciones de YPF Luz y Genneia marcarían el regreso de empresas argentinas al mercado accionario de Nueva York después de varios años sin ofertas públicas iniciales.

El antecedente más reciente es Central Puerto, que comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 2 de febrero de 2018, aunque la empresa ya listaba en BYMA desde 1993.

Un día antes había debutado Corporación América Airports, que realizó una oferta pública inicial en la NYSE a u$s17 por acción y recaudó alrededor de u$s490 millones.

Más tarde, en julio de 2019, Vista también comenzó a cotizar en Nueva York tras una oferta pública de 10 millones de acciones a u$s9,25 cada una, por un total de u$s100 millones, luego de haberse constituido inicialmente en México.

El avance de YPF Luz y Genneia vuelve a poner al sector energético argentino en el centro del vínculo con Wall Street, en un contexto de búsqueda de financiamiento, crecimiento de la infraestructura eléctrica y mayor presencia de empresas locales en los mercados internacionales.