Ensenada: Secco brinda súper bono de 32 mil pesos para estatales

El súper bono será fraccionado en cuatro cuotas entre diciembre y marzo y también alcanzará a los jubilados ya que también incluirá aportes. “Los trabajadores son el motor de esta ciudad que lleva 16 años de crecimiento. Es un reconocimiento a lo que se logró. Batimos récords en todas las áreas y este bono es la respuesta a tanto esfuerzo”, asegura Secco.

El intendente se hizo cargo de Ensenada en 2003, luego de la crisis económica que alcanzó a todo el país. Antes, fue tres veces secretario general del sindicato de trabajadores municipales por lo que el reconocimiento también es un regreso a las fuentes. “Cumplí 40 años en el municipio. Arranqué barriendo las calles a los 15 años. Pero todo se dio por el esfuerzo. Al igual que veo que pasa ahora. Si ofrezco esto es porque sé del compromiso del trabajador".

¿Pero cómo es posible llevar adelante tamaño aporte? “Porque nos valemos de nuestros propios recursos”, dice Secco. Y agrega que “la gobernadora Vidal no limó todo. Nos bajó coparticipación y no me ni un tarro de pintura para las 70 escuelas que tenemos. Nosotros invertimos 50 millones de pesos. Nos costó mucho, pero acá estamos. Con la salud, lo mismo. Ni un jarabe para un pibe me dio. Nos hicimos cargo de todo. Y por eso hay que agradecerle al trabajador que, encima, tiene que estar pagando los aumentos de la luz, del gas, de los alimentos. Es un aporte merecido”.