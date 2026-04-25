Mundial 2026: anticipan secretos y precios para llegar a los estadios

A menos de dos meses del inicio del torneo, los fanáticos que viajarán a Estados Unidos empiezan a encontrarse con un problema adicional al valor de las entradas: traslados caros, estacionamientos limitados y sistemas de transporte público bajo presión.

A medida que se acerca el Mundial 2026 , miles de hinchas empiezan a revisar algo más que vuelos, hoteles y entradas: cómo llegar a los estadios. En varias sedes de Estados Unidos , el traslado hacia los partidos aparece como un desafío logístico y económico, con tarifas especiales, estacionamientos escasos y sistemas de transporte público que deberán absorber una demanda muy superior a la habitual.

El problema se concentra especialmente en ciudades donde los estadios no están ubicados en zonas céntricas o dependen de conexiones limitadas. Según un relevamiento de Bloomberg , los costos para asistir a un partido pueden ir desde trenes de hasta u$s150 hasta alternativas premium como helicópteros de u$s30.000 , pensadas para grupos pequeños con alto poder adquisitivo.

El caso más sensible es el del MetLife Stadium , en Nueva Jersey , que será sede de ocho partidos, incluida la final. Allí, las autoridades locales y la FIFA mantienen una disputa por quién debe hacerse cargo de los costos adicionales vinculados al transporte de los fanáticos.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill , cuestionó la falta de colaboración económica de la FIFA y sostuvo que el organismo debería ayudar a cubrir los gastos operativos. Según la funcionaria, el transporte hacia el estadio podría requerir tarifas especiales de hasta u$s150 ida y vuelta para los trenes, mientras que los boletos de autobús podrían llegar a u$s80 .

El estacionamiento tampoco será una solución sencilla. Se espera que el sistema para reservar lugares sea reducido y que los espacios cercanos al estadio cuesten alrededor de u$s225. Además, las autoridades anticiparon que no habrá estacionamiento disponible dentro del propio MetLife, lo que obligará a muchos asistentes a utilizar combinaciones de transporte público, micros, autos de alquiler o traslados privados.

La FIFA, por su parte, sostiene que los acuerdos firmados con las ciudades anfitrionas establecen que el organismo no debe asumir esos costos. En ese marco, la tensión se profundizó porque el convenio permitiría cobrar a los usuarios del transporte público el precio de costo, a diferencia de pactos anteriores que exigían gratuidad para los fanáticos.

La discusión aparece en un contexto de fuerte expectativa económica. Nueva York y Nueva Jersey calculan un impacto de u$s3.300 millones por el Mundial, mientras que a nivel nacional la estimación asciende a unos u$s30.500 millones.

Boston, Filadelfia y Los Ángeles también ajustan sus planes

Nueva Jersey no es la única sede con tarifas especiales. En el área de Boston, la autoridad de transporte de Massachusetts comenzó a vender boletos de tren de ida y vuelta a u$s80 para llegar al Gillette Stadium, donde se disputarán siete partidos. El desafío allí es la capacidad: aunque se prevén 14 trenes por encuentro, las formaciones podrían trasladar apenas a un tercio de los 65.000 asistentes esperados.

En Filadelfia, en cambio, el transporte público ofrecerá viajes gratuitos de regreso en tren después de los partidos, mientras que la ida mantendrá una tarifa habitual cercana a los u$s2,90. En Houston, las autoridades preparan un operativo con más colectivos y trenes para mover a los hinchas hacia el estadio.

estadios 2026.png Los estadios del Mundial 2026 tendrán operativos especiales de transporte para recibir a miles de fanáticos.

En Los Ángeles, los fanáticos deberán contemplar costos adicionales si viajan en auto. Para los colectivos que comenzarán a circular hacia el estadio cuatro horas antes de los partidos, el estacionamiento oficial de la FIFA tendrá un valor de u$s250, mientras que para los conductores particulares el costo alcanzará los u$s175.

La opción de lujo: helicópteros para evitar el tráfico

Para los bolsillos más holgados también habrá alternativas exclusivas. En la zona de Nueva York, Wings Air Helicopters ofrecerá traslados entre Manhattan y el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, desde donde los pasajeros podrán completar el recorrido hacia el MetLife. El costo arranca en u$s6.000 ida y vuelta para grupos de hasta seis personas, aunque el trayecto no llega directamente al estadio.

Otra opción es Blade Air Mobility, con vuelos en helicóptero entre Manhattan y Teterboro desde u$s5.700 ida y vuelta. En Boston, algunas empresas privadas también ofrecen servicios a helipuertos cercanos al Gillette Stadium, aunque el último tramo deberá hacerse por tierra y con demoras previstas por el tránsito.

El paquete más costoso relevado corresponde a Blue Hill Helicopters, que ofrece viajes privados desde el aeropuerto internacional Logan hasta Norwood, cerca del estadio de New England, con precios de hasta u$s29.999 para grupos de ocho personas.

Un Mundial de ingresos millonarios y traslados complejos

El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, y promete ingresos extraordinarios para las ciudades anfitrionas. Sin embargo, también expone las limitaciones de infraestructura en algunas regiones, especialmente en aquellas donde el transporte público no tiene la frecuencia ni la capacidad necesaria para eventos de semejante escala.

Las autoridades estadounidenses buscan evitar que la llegada a los partidos se convierta en un problema de organización, seguridad y experiencia para los fanáticos. Para los hinchas, en cambio, el cálculo ya no pasa solo por conseguir una entrada: también deberán prever cuánto costará llegar, cuánto tiempo demandará el traslado y qué alternativas tendrán disponibles para volver después de cada encuentro.