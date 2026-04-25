8 capítulos a puro misterio: la serie chilena de Netflix basada en un caso real que sorprendió a todos + Seguir en









Esta nueva producción expone un hecho impactante de los 90 con un clima inquietante que te atrapa desde el inicio

Con actuaciones sólidas y un guion impecable, esta miniserie está en el top de Netflix. Freepik

Las producciones inspiradas en hechos reales suelen volverse virales rápidamente por el impacto que dejan en el público. Cuando uno sabe que lo que está viendo de verdad pasó, la tensión crece y cada escena gana un peso distinto. Es por eso que una nueva serie latinoamericana de Netflix logró posicionarse entre las más vistas en pocos días.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con su narrativa intensa y enfoque realista, esta ficción busca reconstruir un episodio que dejó huella en la sociedad chilena. La historia se destaca por como presenta a sus personajes, quienes están atravesados por el dolor, la duda y la necesidad de respuestas en medio de los problemas.

Alguien tiene que saber La serie está basada en un impactante caso real de Chile. Gentileza - Netflix

De qué trata Alguien tiene que saber "Alguien tiene que saber" es una miniserie de 8 episodios que tiene toques de drama y policial cuya base está inspirada en un caso real que conmocionó a Chile a fines de los años 90. La trama arranca con la desaparición de un joven luego de salir con sus amigos de noche, un hecho que abre una investigación llena de incógnitas.

A partir de ese momento, la historia se estructura sobre tres figuras centrales. Por un lado, aparece una madre que no acepta el silencio y exige respuestas. También se suma un investigador que insiste en seguir cada pista, incluso cuando el caso parece estancado. El tercer eje es el de un religioso que posee información importante y se enfrenta a sus propios demonios.

Con el paso de los capítulos, surgen datos y testimonios que no encajan, mientras se cuestionan los intereses del poder y las posibles maniobras de encubrimiento. Además, la desconfianza hacia las instituciones crece a medida que la investigación avanza, reforzando el relato. El caso que inspira la serie es la desaparición de Jorge Matute Johns, ocurrida el 20 de noviembre de 1999, cuando tenía 23 años. Netflix: tráiler de Alguien tiene que saber El tráiler de la película se puede ver acá: Embed - Alguien tiene que saber | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Alguien tiene que saber Paulina García como María Teresa.

como María Teresa. Alfredo Castro como Héctor Arenas.

como Héctor Arenas. Clemente Rodríguez en el rol de Jorge Matute Johns.

en el rol de Jorge Matute Johns. Gabriel Cañas como Andrés San Martín.

como Andrés San Martín. Lucas Sáez .

. Héctor Morales .

. María Izquierdo .

. Camila Hirane.

Temas Netflix

Series