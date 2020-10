Erdogan dijo que Macron necesita un "examen de salud mental" por su trato a los musulmanes

Esas declaraciones fueron clasificadas de "inaceptables" por la Presidencia francesa. "Las palabras del presidente Erdogan son inaceptables. El exceso y la grosería no son un método. Exigimos a Erdogan que cambie el curso de su política porque es peligrosa desde todos los puntos de vista. No entramos en polémicas inútiles y no aceptamos los insultos", señaló el Ejecutivo, que anunció un llamado a consulta del embajador galo en Ankara.

Hace dos semanas, Erdogan denunció como una provocación las palabras de Macron sobre el "separatismo islamista" y la necesidad de "estructurar el islam" en Francia.

Estos comentarios tuvieron lugar en un momento en que Francia está redactando un proyecto de ley sobre la lucha contra "los separatismos", que apunta al islam radical y que se espera sea presentado a principios de diciembre.

El objetivo del proyecto es reforzar el laicismo y consolidar los principios republicanos en Francia y abarca varios puntos que pueden provocar tensiones con Turquía, como el control reforzado del financiamiento de las mezquitas o la prohibición de que los imanes se formen en el extranjero.