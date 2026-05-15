Cómo acceder al beneficio de ARCA para nuevos empleos

Los pasos a seguir para evitar demoras administrativas y hacer uso de la reducción en el cobro por parte del organismo recaudador.

Los errores en la carga de datos o el incumplimiento de los requisitos podrían provocar la pérdida del beneficio

Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y difundió los pasos obligatorios para que los empleadores accedan a la reducción de contribuciones patronales. El esquema apunta a promover el empleo registrado, mediante beneficios aplicables a nuevas contrataciones.

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El Gobierno oficializó la medida a través del decreto 315/2026 firmado por Javier Milei. La normativa estableció una disminución en las cargas patronales para empresas que incorporen trabajadores bajo determinadas condiciones laborales y administrativas.

La reducción se aplicará durante los primeros 48 meses desde el alta de cada vínculo laboral. El beneficio tendrá vigencia para relaciones laborales iniciadas entre mayo de 2026 y abril de 2027 , según precisó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. ARCA también publicó la Guía 56 del Libro de Sueldos Digital, documento que fijó las condiciones de registración y liquidación para acceder al régimen . El organismo aclaró que el cumplimiento de cada paso resultará obligatorio para mantener el beneficio.

El nuevo esquema contempla una reducción automática de las alícuotas patronales para los empleadores adheridos al régimen. El sistema aplicará los porcentajes reducidos una vez registrada correctamente la relación laboral.

ARCA informó que las alícuotas previstas serán las siguientes:

una alícuota total del 2% para contribuciones destinadas al SIPA, al Fondo Nacional de Empleo y al Régimen de Asignaciones Familiares

un 3% para el INSSJP

La agencia aclaró que el beneficio no alcanzará a las alícuotas adicionales vinculadas con regímenes previsionales diferenciales o especiales de la seguridad social. El esquema contempla únicamente determinados componentes de las cargas patronales.

El organismo nacional indicó que las nuevas relaciones laborales deberán cumplir requisitos específicos vinculados con la situación previa del trabajador. Los perfiles alcanzados por el programa responden a condiciones de vulnerabilidad laboral o baja actividad registrada.

Los trabajadores incluidos dentro del régimen deberán cumplir al menos una de estas condiciones:

no haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025

haber permanecido desempleados durante los seis meses previos al alta

estar inscriptos en el Monotributo sin relación de dependencia privada registrada durante los seis meses anteriores

haber tenido su último empleo dentro del sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires

La normativa fijó como fecha límite el 30 de abril de 2027 para registrar contrataciones bajo este beneficio. El incentivo tendrá alcance exclusivo para nuevas incorporaciones laborales realizadas dentro del período definido por el decreto.

ARCA

Paso a paso, cómo acceder al RIFL

ARCA estableció un procedimiento específico para registrar correctamente a los trabajadores alcanzados por el beneficio. El organismo indicó que cada instancia deberá completarse de manera obligatoria para acceder a la reducción de contribuciones.

El paso a paso informado por la agencia incluye:

ingresar al servicio “Simplificación Registral”

dar de alta al nuevo trabajador

seleccionar el código de modalidad de contratación 710

verificar que la relación laboral haya comenzado entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027

rectificar las altas realizadas desde mayo de 2026 en caso de no haber cargado el código correspondiente

presentar la liquidación mensual mediante el Formulario 931 en “Declaración en línea”

operar con el release 7 de la versión 47 del aplicativo de ARCA

confirmar que el sistema aplique automáticamente las alícuotas reducidas

La agencia tributaria señaló que el sistema reconocerá automáticamente las relaciones laborales alcanzadas por el beneficio cuando figure correctamente cargado el código 710. La registración adecuada definirá el acceso a las alícuotas reducidas previstas por el régimen.

El organismo también indicó que la versión actualizada del aplicativo resultará obligatoria para las declaraciones juradas correspondientes al período devengado mayo de 2026 en adelante. Los empleadores deberán adaptar sus presentaciones a las condiciones técnicas establecidas por ARCA.