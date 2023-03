50 años de The Dark Side Of the Moon de Pink Floyd, un disco esencial en historia de la música

La temática del álbum incluye el conflicto, la avaricia, el envejecimiento, el significado de la vida, el miedo a la muerte y la enfermedad mental, este último inspirado, en parte, por el deterioro mental del ex miembro de la banda Syd Barrett. Contiene clásicos de la banda como "Breathe", "The Great Gig in the Sky", "Money", "Time" y "Us and Them".

the dark side of the moon Pink Floyd

El éxito comercial y el legado de The Dark Side of the Moon

Fue un masivo éxito comercial, llegó a lo más alto de la lista Billboard 200 durante una semana, y permaneció en las listas 937 semanas (más de 19 años), siendo así el álbum que más tiempo ha permanecido en listas de la historia musical. Con una estimación de ventas de más de 50 millones de copias a nivel mundial, siendo así el tercer álbum más vendido en la historia de la música, tan sólo detrás de "Thriller" de Michael Jackson y "Back in Black" de AC/DC , es uno de los álbumes con mayores ventas del mundo y el más exitoso de Pink Floyd.

Gracias a la producción, Alan Parsons consiguió una nominación al premio Grammy al "álbum con mejor ingeniería de sonido" en 1973, y pasó a tener su propia carrera como artista con "The Alan Parsons Project".

El perdurable legado de The Dark Side of the Moon se encuentra en su influencia en la música moderna, los músicos que han hecho versiones de sus canciones, e incluso en mitos urbanos más que particulares.

"The Dark Side of the Rainbow", Pink Floyd y el Mago de Oz

"The Dark Side of the Rainbow" y "The Dark Side of Oz" son nombres que se usan para definir los rumores lanzados por Internet, que existen al menos desde 1994, que dicen que The Dark Side of the Moon se hizo con la idea de servir como banda sonora de la película El Mago de Oz (1939).

Los observadores que han puesto la película y el álbum de forma simultánea dicen que aparentemente hay sincronías, como cuando Dorothy comienza a correr y la banda comienza a cantar "no one told you when to run" ("nadie te dijo cuándo comenzar a correr"). Tanto David Gilmour como Nick Mason han negado la conexión entre las dos obras, mientras que Roger Waters se ha referido a los rumores como "divertidos". Alan Parsons ha asegurado que la película ni siquiera llegó a mencionarse durante la producción del álbum.