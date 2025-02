60 años de la muerte de Nat King Cole: la vida de una de las voces más aclamadas del jazz

Aprendió gospel y música clásica, aunque el jazz llamaría su atención de inmediato. Más tarde, se unió a una banda llamada los Bud Billiken Club, formada por miembros del club social del mismo nombre. Este último había sido creado en 1923 por el fundador del Chicago Defender, Robert Sengstacke Abbott, y por su editor, Lucius Harper, para jóvenes afroamericanos que se dedicaban a repartir periódicos en la "ciudad del viento".

Formó su primer grupo, The Royal Dukes, en 1937. Tocaban por pocos dólares, y en ese entonces Cole no cantaba porque sus compañeros de banda consideraban que su voz no era adecuada para su estilo. Al poco tiempo Nat abandonó el grupo para unirse al de su hermano, los Rogues of Rhythm, con quienes participó del espectáculo Shuffle Along. Fue en ese lugar donde conoció a Nadine Robinson, una de las bailarinas y su futura esposa.

nat king cole 3.webp

Luego de esta experiencia, Cole se fue con Robinson a vivir a Los Ángeles, donde tocaba en clubes nocturnos. Su talento capturó la atención de Bob Lewis, dueño del club Swanee Inn, quien lo alentó a formar un grupo con su nombre. Así nació el King Cole Trio, que en 1943 saltó a la fama por canciones como "Straighten Up and Fly Right" -inspirada en un sermón del padre de Nat- y "That Ain't Right", así como clásicos navideños de la talla de "The Christmas Song" y "I Love You (for a sentimental reasons)".

Racismo, muerte y legado

Si bien su vida venía encaminada, Cole sufrió duros reveses por culpa del racismo. Su primer encontronazo fue cuando quiso mudarse a un exclusivo barrio de Los Ángeles y se enteró que en el contrato de la propiedad se establecía que el uso de la casa era "solo para blancos". Además, recibió críticas de sus vecinos - expresaban: "No queremos que vengan aquí personas indeseables"- y fue atacado por desconocidos; quemaron las letras que componían la palabra "n-e-g-r-o" en su jardín y su perro fue envenenado. A pesar de todo esto, Cole se mantuvo firme con su decisión.

En 1951, el gobierno lo acusó de no haber pagado 150.000 dólares en impuestos e intentaron embargarle la casa. En respuesta, el músico acordó con las autoridades el pago de mil dólares semanales. Sin embargo, todo el estrés devino en una úlcera aguda y hemorragias internas, que le fueron diagnosticadas luego del concierto de Pascua en el Carnegie Hall de Nueva York.

Luego de una intervención quirúrgica se le extirpó la mitad del estómago, por lo que Cole se tomó la vida con más calma. A pesar de eso, en 1956 fue tapa de un diario tras ser atacado por seis hombres blancos en un escenario de Alabama. No he participado en ninguna protesta. Tampoco me he unido a una organización que luche contra la segregación. ¿Por qué me atacan?", se preguntaba el artista.

Por otra parte, también era criticado por la comunidad afroamericana por no hacer lo suficiente por la causa y el activismo, a pesar de que Cole había tratado este tema con la prensa y había denunciado a los hoteles que se negaron a admitirlo por su raza.

En 1964 le diagnosticaron cáncer de pulmón y falleció a los 45 años, el 15 de febrero de 1965. Hasta sus últimos días, Cole estuvo dentro del estudio de grabación. Su voz sedosa y llena de emoción fue la lanza con la que Nat King Cole penetró las almas ante las constantes adversidades, y por eso será recordado por el resto de los tiempos.