Jungle vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas para el show

El proyecto liderado por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, más la participación fundamental de Lydia Kitto, se consolidó como una de las propuestas más celebradas del pop contemporáneo.

La banda británica Jungle regresa a Argentina para presentarse el próximo 1 de abril de 2027 en el Movistar Arena con un show que marcará la llegada en vivo de Sunshine, su nuevo disco de estudio, previsto para agosto de este año.

El proyecto liderado por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland , se consolidó como una de las propuestas más celebradas del pop contemporáneo gracias a su fusión de soul, funk y electrónica, con una identidad estética que trasciende lo musical y se expande a lo visual. Con una puesta en escena hipnótica y una colección de canciones que combinan groove, melodía y una sensibilidad pop inmediata, Jungle convirtió cada gira en un fenómeno global.

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Precios y ubicaciones

Campo $110000

Platea Baja 1 $160000

Platea Baja 2 $120000

Platea Baja 3 $140000

Platea Alta 1 $90000

Platea Alta 2 $75000

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Formados en Londres y activos desde 2013, Jungle construyó una trayectoria en constante expansión, sumando reconocimiento internacional con discos como Volcano y el inminente Sunshine . Su single "Back On 74" se convirtió en un fenómeno global y consolidó el alcance masivo del dúo, mientras que sus giras recientes los llevaron a tocar ante más de 190.000 personas alrededor del mundo. En 2023, el grupo incorporó oficialmente a Lydia Kitto como miembro permanente, ampliando todavía más la dimensión sonora y escénica del proyecto.

Con un directo que combina precisión musical, visuales envolventes y una energía colectiva irresistible, Jungle promete una de las fechas internacionales más impactantes del año en Buenos Aires. Una noche para bailar, cantar y sumergirse en el universo de una banda que redefinió el cruce entre electrónica, funk y pop contemporáneo.

El invitado de la noche serán los estadounidenses Sports , que recientemente presentaron su álbum homónimo Sports. Un trabajo que refuerza su sonido luminoso, con influencias del pop psicodélico, el indie y la electrónica suave, y que los consolida como una de las propuestas emergentes más interesantes de la escena alternativa.