American Music Awards 2026: BTS obtuvo el máximo galardón en la ceremonia

El grupo también se llevó los premios a mejor artista masculino de K-pop y a la canción del verano por el sencillo "Swim".

BTS , el popular grupo de K-pop que recientemente ha regresado a los escenarios internacionales tras acabar el servicio militar, se alzó el lunes con el máximo galardón de artista del año en los American Music Awards , celebrados en Las Vegas y en los que votan los fans.

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El grupo también se llevó los premios a mejor artista masculino de K-pop y a la canción del verano por el sencillo "Swim".

BTS se impuso en una reñida categoría de artista del año en la que figuraban Taylor Swift , la artista que más premios AMA ha ganado durante su carrera, así como Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Harry Styles, Lady Gaga y otros.

"¡Lo hemos vuelto a conseguir!", dijo RM, miembro de BTS, a los fans que gritaban en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. BTS ganó el mismo premio en 2021.

"Nuestro mayor agradecimiento y gratitud, como siempre, va dirigido a los 'armies' de todo el mundo", añadió RM, refiriéndose al nombre por el que se conocen los fans de BTS. "Han estado a nuestro lado durante los últimos 13 años".

La gala, que se retransmitió en directo por CBS y Paramount+, comenzó con una actuación pregrabada de los miembros de BTS interpretando "Hooligan", en un concierto en Las Vegas.

BTS se tomó un descanso en 2022 cuando los siete miembros se incorporaron al servicio militar obligatorio de Corea del Sur. En marzo, regresaron con su quinto álbum de estudio, "Arirang". El álbum encabezó la lista Billboard 200 durante dos semanas, algo inédito para un grupo o artista de K-pop.

Artistas premiados en los American Music Awards

En cuanto a otros triunfos del K-pop en los AMA, el premio a la canción del año fue para Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces detrás del grupo ficticio Huntr/x, por "Golden", de la película animada de Netflix "Las guerreras K-pop". El trío ganó tres premios AMA en total.

Katseye, un grupo femenino internacional con integrantes de cuatro países, también consiguió tres premios, incluido el de artista revelación del año.

Taylor Swift era la principal nominada de cara a la ceremonia, con ocho nominaciones, entre ellas la de álbum del año por "The Life of a Showgirl" y la de canción del año por "The Fate of Ophelia". No ganó ninguna de las categorías y no asistió al evento.

Sabrina Carpenter, que tampoco acudió, se llevó el premio al álbum del año por "Man's Best Friend" y otros dos galardones.

El músico indie de 20 años Sombr se llevó tres trofeos, entre ellos el de mejor canción de rock/alternativa por "Back to Friends".

"Escribí esta canción cuando tenía 19 años y estaba deprimido, solo en mi habitación", dijo en el escenario. "Así que nunca habría imaginado estar aquí".

Billy Idol, un icono del rock de los años 80, recibió el premio a toda una vida de logros. El artista, de 70 años, recordó cómo comenzó su carrera en el punk rock en 1976. "Pensábamos que solo duraría unos seis meses, no 50 años", dijo Idol antes de interpretar versiones apasionantes de "Eyes Without a Face" y "Dancing with Myself".