Milo J arrasó en los Premios Gardel 2026 y se llevó el de Oro: la lista de todos los ganadores + Agregar ámbito en









El artista se llevó 12 estatuillas en el Teatro Coliseo, en una edición con 53 categorías y fuerte presencia de la escena urbana, el pop y el rock nacional.

Milo J fue el gran ganador de los Premios Gardel 2026.

Los Premios Gardel 2026 se llevaron adelante este martes en el Teatro Coliseo y consagraron a Milo J como el gran protagonista, al quedarse con el Gardel de Oro y un total de 12 premios, en una noche marcada por la diversidad musical.

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El evento, organizado por CAPIF, contó con la conducción de Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi y reunió a las principales figuras de la música argentina. Milo J, que había llegado como el artista más nominado con 18 candidaturas, confirmó su favoritismo al imponerse en múltiples categorías.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PremiosGardel/status/2059460600753705382&partner=&hide_thread=false ¡Felicitamos a Milo J! Ganador en los #PremiosGardel2026 en la categoría Álbum del Año pic.twitter.com/PAvgf512AU — Premios Gardel (@PremiosGardel) May 27, 2026

Entre sus principales logros, su disco "La vida era más corta" ganó el premio a Álbum del Año, mientras que "Niño" fue distinguida como Canción del Año. También se llevó galardones por Mejor álbum urbano, Mejor canción urbana, Mejor canción de folklore y Grabación del Año, entre otros.

Detrás suyo, Ca7riel & Paco Amoroso sumaron cuatro premios, mientras que Lali y Trueno obtuvieron dos estatuillas cada uno. Además, artistas como Nathy Peluso, Charly García, Miranda! y Abel Pintos también se destacaron en distintas ternas.

La ceremonia incluyó momentos destacados como la apertura a cargo de Milo J con un medley de sus canciones y el tradicional segmento "In Memoriam", dedicado a figuras de la música fallecidas en el último año. Todos los ganadores de la noche Álbum del Año (Gardel de oro) La Vida Era Más Corta – Milo J Reconocimiento a la trayectoria Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria) Mejor Álbum Artista Pop No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali Canción del Año "Niño" – Milo J Mejor Álbum de Jazz Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio Mejor Álbum Urbano 166 (Deluxe) retirada – Milo J Mejor Álbum de Pop Rock Polvo de estrellas – Turf Mejor Canción de Folklore "Niño" – Milo J Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia Malportada – Nathy Peluso Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea Gracias a la Vida – Abel Pintos Mejor Álbum Rock Alternativo Exultante, Carca Productor del año Evlay Mejor Videoclip Corto “Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril Mejor Canción Pop Rock “#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso Mejor Canción de Tango “La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso). Mejor Álbum Infantil Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas Mejor Álbum Música Electrónica Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros Mejor Canción en Vivo “La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia El Desvelo, La Delio Valdez Mejor Canción de Rock “In the City”, Charly García & Sting Mejor Álbum de Reggae/Ska La Respuesta, Leonchalon Mejor Canción de Pop "Mejor que vos" – Lali & Miranda! Mejor Canción de Hip Hop / Rap "Gil" – Milo J, Trueno Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental EMPA Orquesta de Tango – EMPA Mejor Videoclip Largo Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky Mejor Álbum Grupo de Rock Divididos - Divididos Mejor Álbum Grupo Pop Nuevo Hotel Miranda! – Miranda! Mejor Álbum Artista de Rock Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi Mejor Colaboración "Mejor que vos" – Lali & Miranda! Mejor Álbum de Hip Hop / Rap EUB Deluxe – Trueno Mejor Álbum de Cuarteto Que sed – Luck Ra Mejor Álbum en Vivo Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno Mejor Canción de Autor "Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez Mejor Nuevo Artista Blair Grabación del Año "Niño" – Milo J Mejor Álbum de Música Global Latinaje – Cazzu Mejor Colaboración Urbana Gil Milo J, Trueno Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón) Querida Yo – Yami Safdie Mejor Canción Urbana "Olimpo" – Milo J Mejor Álbum Pop Alternativo Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Mejor Álbum Conceptual La Vida Era Más Corta – Milo J Mejor Canción Tropical / Cumbia "Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD