Los Premios Gardel 2026 se llevaron adelante este martes en el Teatro Coliseo y consagraron a Milo J como el gran protagonista, al quedarse con el Gardel de Oro y un total de 12 premios, en una noche marcada por la diversidad musical.
Milo J arrasó en los Premios Gardel 2026 y se llevó el de Oro: la lista de todos los ganadores
El artista se llevó 12 estatuillas en el Teatro Coliseo, en una edición con 53 categorías y fuerte presencia de la escena urbana, el pop y el rock nacional.
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El evento, organizado por CAPIF, contó con la conducción de Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi y reunió a las principales figuras de la música argentina. Milo J, que había llegado como el artista más nominado con 18 candidaturas, confirmó su favoritismo al imponerse en múltiples categorías.
Entre sus principales logros, su disco "La vida era más corta" ganó el premio a Álbum del Año, mientras que "Niño" fue distinguida como Canción del Año. También se llevó galardones por Mejor álbum urbano, Mejor canción urbana, Mejor canción de folklore y Grabación del Año, entre otros.
Detrás suyo, Ca7riel & Paco Amoroso sumaron cuatro premios, mientras que Lali y Trueno obtuvieron dos estatuillas cada uno. Además, artistas como Nathy Peluso, Charly García, Miranda! y Abel Pintos también se destacaron en distintas ternas.
La ceremonia incluyó momentos destacados como la apertura a cargo de Milo J con un medley de sus canciones y el tradicional segmento "In Memoriam", dedicado a figuras de la música fallecidas en el último año.
Todos los ganadores de la noche
Álbum del Año (Gardel de oro)
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Reconocimiento a la trayectoria
- Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)
Mejor Álbum Artista Pop
- No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
Canción del Año
- "Niño" – Milo J
Mejor Álbum de Jazz
- Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
Mejor Álbum Urbano
- 166 (Deluxe) retirada – Milo J
Mejor Álbum de Pop Rock
- Polvo de estrellas – Turf
Mejor Canción de Folklore
- "Niño" – Milo J
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
- Malportada – Nathy Peluso
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
- Gracias a la Vida – Abel Pintos
Mejor Álbum Rock Alternativo
- Exultante, Carca
Productor del año
- Evlay
Mejor Videoclip Corto
- “Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril
Mejor Canción Pop Rock
- “#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Canción de Tango
- “La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).
Mejor Álbum Infantil
- Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas
Mejor Álbum Música Electrónica
- Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros
Mejor Canción en Vivo
- “La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
- El Desvelo, La Delio Valdez
Mejor Canción de Rock
- “In the City”, Charly García & Sting
Mejor Álbum de Reggae/Ska
- La Respuesta, Leonchalon
Mejor Canción de Pop
- "Mejor que vos" – Lali & Miranda!
Mejor Canción de Hip Hop / Rap
- "Gil" – Milo J, Trueno
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
- EMPA Orquesta de Tango – EMPA
Mejor Videoclip Largo
- Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky
Mejor Álbum Grupo de Rock
- Divididos - Divididos
Mejor Álbum Grupo Pop
- Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
Mejor Álbum Artista de Rock
- Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Mejor Colaboración
- "Mejor que vos" – Lali & Miranda!
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
- EUB Deluxe – Trueno
Mejor Álbum de Cuarteto
- Que sed – Luck Ra
Mejor Álbum en Vivo
- Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
Mejor Canción de Autor
- "Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez
Mejor Nuevo Artista
- Blair
Grabación del Año
- "Niño" – Milo J
Mejor Álbum de Música Global
- Latinaje – Cazzu
Mejor Colaboración Urbana
- Gil Milo J, Trueno
Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)
- Querida Yo – Yami Safdie
Mejor Canción Urbana
- "Olimpo" – Milo J
Mejor Álbum Pop Alternativo
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Conceptual
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Canción Tropical / Cumbia
- "Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
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