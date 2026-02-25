A 21 años de la muerte de Pappo: historia y legado del gran guitarrista argentino + Seguir en









Su estilo inconfundible, su pasión por la música y su dedicación a su arte lo convirtieron en un ícono que trasciende generaciones.

El recuerdo de un músico fundamental para el rock nacional.

Norberto Aníbal Napolitano, popularmente conocido en el mundo de la música como "Pappo", nació el 10 de marzo de 1950 en Buenos Aires, Argentina. Desafortunadamente, su vida se vio truncada el 25 de febrero de 2005, cuando falleció en un trágico accidente de motocicleta; tenía 54 años.

También conocido por su apodo "El Carpo", el guitarrista, cantante y compositor se destacó por su estilo potente y su fuerte impronta blusera. A 21 años de su partida, recordamos la influencia de este artista y cómo llegó a ser uno de los nombres clave de la música nacional.

La historia y el legado de Pappo Desde muy joven, Pappo mostró un interés innato por la música. Su carrera comenzó en la década de 1960, cuando formó parte de diversas bandas emergentes de la escena del rock argentino: Los Abuelos de la Nada, Engranaje, Carlos Bisso y su Conexión N.º 5 y una gira de verano con Manal. Sin embargo, alcanzó mayor notoriedad al integrarse a Los Gatos en 1969, una de las primeras bandas de rock en español. Con ellos grabó los álbumes Beat Nro. 1 y Rock de la mujer perdida, donde dejó ver su talento como guitarrista.

En 1970, Pappo decidió formar su propia banda, Pappo's Blues, con la que logró consolidarse como un referente del género en Argentina. La agrupación lanzó una serie de discos que se convirtieron en clásicos, como Pappo's Blues Volumen 1, 2 y 3. Temas como "El viejo" y "¿Adónde está la libertad?" se transformaron en himnos del rock nacional y muestran su habilidad para combinar la crudeza del blues con la energía del rock.

Pappo Blues.jpg Un joven "Carpo" en los años primeros años de Pappo's Blues. Luego de disolver Pappo's Blues (aunque siempre regresaría a ella), Pappo, junto al exbajista de Manal, Alejandro Medina, decidió armar un nuevo conjunto. Viajaron a Brasil en busca de un baterista acorde a sus pretensiones y dieron con Rolando Castello Junior para formar el trío Aeroblus a principios de 1977. La banda, de fugaz duración, logró editar solo un disco homónimo que, con el paso del tiempo, ganó popularidad e influyó notablemente en el hard rock y heavy metal argentino.

La versatilidad de Pappo se manifestó también en la década de 1980 al fundar Riff, banda con la cual exploró sonidos más pesados y oscuros, manteniendo siempre su esencia de guitarrista virtuoso. Canciones como "Susy Cadillac" demostraron su capacidad para adaptarse a los tiempos y seguir siendo relevante. Pappo-y-BB-King.jpg Pappo junto a uno de los máximos referentes del blues B.B. King. A lo largo de su carrera, colaboró con numerosos músicos tanto en Argentina como en el extranjero. El mítico B.B. King, con quien tocó en más de una ocasión, lo llegó a considerar como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Con el disco Pappo & Amigos (2000), una suerte de gran homenaje en vida, se dio el lujo de grabar versiones de sus canciones con bandas como La Renga, Divididos y Viejas Locas, además de artistas de la talla de Andrés Calamaro, Ricardo Iorio y Vicentico, entre otros. Su último disco, Buscando un amor, contiene grandes éxitos como "Rock and roll y fiebre" y la emotiva "Juntos a la par". La portada del álbum es icónica: incluye a leyendas fallecidas como Muddy Waters, Stevie Ray Vaughan, Robert Johnson, John Lee Hooker y Jimi Hendrix, quienes aparecen sentados a una mesa con alas de ángel, jugando al póker con el mismísimo Pappo. Sin dudas, su estilo inconfundible y su pasión lo convirtieron en un ícono que trasciende generaciones. 21 años después de su muerte, es imposible no pensar que en algún rincón del país hay una banda de rock tocando, con orgullo, una canción del "Carpo".

