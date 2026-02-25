Neve Campbell y un sueldo récord en "Scream 7": la actriz regresa a la saga tras ser apartada por un conflicto económico + Seguir en









Tras varios conflictos en la producción y bajo la dirección del veterano de la saga Kevin Williamson, "Scream 7" llegará a los cines el 26 de febrero.

La histórica Sidney Prescott vuelve a la saga.

Cuando Ghostface regrese a la gran pantalla, no solo lo hará para sembrar el terror, sino para consolidar uno de los mayores hitos de justicia salarial en el cine de género. "Scream 7" se prepara para un debut cinematográfico que promete arrasar con una recaudación estimada de entre 45 y 50 millones de dólares en Norteamérica, una cifra impulsada, en gran medida, por el retorno triunfal de su protagonista original: Neve Campbell.

El regreso de Campbell como Sidney Prescott no es solo un movimiento nostálgico; es una reivindicación de su valor en la industria. Tras ausentarse de Scream VI debido a una oferta salarial que ella misma calificó de "irrespetuosa" y que no reflejaba el valor que ha aportado a la franquicia durante décadas, la actriz ha logrado doblar el brazo de la productora Spyglass.

Para esta séptima entrega, Campbell ha negociado un contrato de casi 7 millones de dólares. Esta cifra representa un aumento sustancial respecto a sus ganancias históricas en la saga:

En la "Scream" original (1996), su salario fue de aproximadamente 1.5 millones.

original (1996), su salario fue de aproximadamente 1.5 millones. Para "Scream 3" , la cifra subió a los 4 millones.

, la cifra subió a los 4 millones. En "Scream 4", alcanzó los 5 millones. Al negarse a participar en la sexta película por una oferta inferior a su caché histórico, Campbell sentó un precedente. Ahora, regresa con el sueldo más alto de todo el reparto, superando con creces los 2 millones de dólares que recibirá Courteney Cox, quien ha estado presente en todas las cintas de la saga.

La misión de Neve Campbell: salvar una producción turbulenta El mérito de Campbell es doble si se considera el contexto de crisis que atravesó el proyecto. A finales de 2023, la producción se sumió en el caos tras el despido de Melissa Barrera por sus publicaciones sobre el conflicto en Gaza y la posterior salida de Jenna Ortega, quien alegó problemas de agenda con la serie Merlina. Con la pérdida de las nuevas protagonistas y la renuncia del director original, Christopher Landon, la franquicia quedó a la deriva.

Ante esta encrucijada, los productores entendieron que solo Sidney Prescott podía salvar la marca. Campbell, consciente de su posición de fuerza, logró un acuerdo histórico para el cine de terror. “Neve Campbell es para 'Scream' lo que Jamie Lee Curtis es para la franquicia de 'Halloween'”, afirma Shawn Robbins, director de análisis de Fandango. “Es el gran atractivo que garantiza la confianza del público”. Bajo la dirección del veterano de la saga Kevin Williamson, Scream 7 ha visto cómo sus costos de producción se elevaban a 45 millones de dólares (frente a los 35 millones de la anterior), en parte por la reestructuración del guion y los ajustes inflacionarios. Sin embargo, Paramount y Spyglass confían en que el "efecto Campbell" será el motor que impulse la taquilla. Con planes ya sobre la mesa para una octava película, queda claro que el reinado de Neve Campbell como la "Final Girl" definitiva está más vigente —y es más rentable— que nunca. Scream 7 llega a los cines el 26 de febrero.

