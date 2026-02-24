Rock en Baradero confirmó la grilla por día de su edición 2026 con Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas y más

Esta edición promete una cartelera histórica aún sin develar: múltiples escenarios, decenas de bandas, variedad de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas que darán vida a un fin de semana ideal.

La ciudad de Baradero volverá a tener su ya clásico festival con grandes artistas.

Rock en Baradero confirmó hace un tiempo su edición 2026 , una cita infaltable que se espera con total emoción y que el próximo año traerá muchísimas sorpresas y propuestas. El día de hoy se confirmó su esperado lineup con grandes artistas.

Así, el 3 y 4 de abril de 2026 en el Anfiteatro Municipal la República del Rock volverá a sacudir la tierra. Un predio pensado para vivir dos jornadas memorables. Esta edición promete una cartelera histórica aún sin develar: múltiples escenarios, decenas de bandas, variedad de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas que darán vida a un fin de semana ideal.

Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, Catupecu Machu, Kapanga, Guasones, Turf, Los Pericos, La Vela Puerca , emblemas de nuestro rock nacional llegarán con su set cargado de himnos.

Además El Mato a un Policia Motorizado, Peces Raros, El Kuelgue, La Delio Valdez, Marilina Bertoldi, El Plan de la Mariposa, Eruca Sativa y El Zar desplegarán sus camaleónicas y consagradas creaciones.

Y para completar una programación monumental Gauchito Club, Florian, Los Espíritus, Los Perez Garcia, Los Tabaleros, Camionero, Autos Robados, Kill Flora, Terapia, Seda Carmin, Boyler y Juan Baro cruzarán los límites sonoros con sus increíbles canciones.

Baradero, epicentro de este legendario ritual argentino invita nuevamente a congregarnos junto al río, a dejar el ruido de las ciudades, parar el reloj y planificar dos días a puro disfrute.

Cómo conseguir las entradas para Rock en Baradero 2026

Las entradas para esta gran edición ya está disponible a través de LIVEPASS.

En su última edición 2025, Rock en Baradero reunió a 25 mil fanáticos que agotaron las entradas y celebraron el rock argentino. El icónico ritual se sigue proponiendo como escenario de una comunidad cultural única. Hermanando generaciones de públicos pero también de artistas, dando lugar a nuevos talentos y rindiendo honores a los legendarios músicos, el “encuentro” es la clave de Rock en Baradero, y lo convierte en uno de los festivales más importantes de Argentina.