Cosquín Rock 2026: seis detenidos y más de 16 mil dosis de droga incautadas

La Policía Antinarcotráfico realizó casi mil procedimientos durante las dos jornadas del evento en Santa María de Punilla. Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737.

La 26° edición del Cosquín Rock terminó con un fuerte despliegue de controles y operativos. Según informaron fuentes oficiales, hubo seis detenidos y más de 16 mil dosis de droga secuestradas durante el festival realizado el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba.

De acuerdo con los datos difundidos por NA, la Policía Antinarcotráfico llevó adelante un total de 946 procedimientos positivos en el marco de un operativo preventivo diseñado especialmente para el evento.

cosquin rock De acuerdo con los datos difundidos por NA, la Policía Antinarcotráfico llevó adelante un total de 946 procedimientos positivos en el marco de un operativo preventivo diseñado especialmente para el evento. El dispositivo incluyó vehículos identificables, un scanner móvil, personal táctico, investigadores y guías con canes detectores de narcóticos. Los controles se distribuyeron en distintos puntos estratégicos: la Autovía Punilla a la altura de Santa María de Punilla, la Ruta Nacional 38 en la zona de Molinari, además de patrullajes en las inmediaciones y controles dentro del predio.

Qué incautó la Policía en el Cosquín Rock Como resultado, se incautaron 15.872 dosis de marihuana, 152 de cocaína, además de MDMA, LSD y otras sustancias.

Los seis hombres detenidos, todos mayores de edad, fueron imputados por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Tanto los aprehendidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico, que continuará con la investigación.

El operativo se desarrolló en paralelo a uno de los festivales musicales más convocantes del país, que volvió a reunir a miles de personas durante dos jornadas en el Valle de Punilla.

