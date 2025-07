A 30 Años de "¡Adiós Amigos!", el último disco de estudio de Ramones

los-ramones.jpg La primera formación de la banda Johnny, Joey, Tommy y Dee Dee Ramone. Ramones

A lo largo de su carrera, los Ramones se mantuvieron fieles a su estilo, a pesar de los cambios en la industria musical y las tendencias. Su discografía, compuesta por catorce álbumes de estudio, es un testimonio de su constancia y su capacidad para crear himnos atemporales que siguen resonando en nuevas generaciones.

La última etapa y el emblemático "¡Adiós Amigos!"

A principios de los años 90, la banda comenzó a considerar la posibilidad de retirarse. Después de casi dos décadas de giras incesantes y grabaciones, el cansancio y las diferencias personales empezaron a hacerse sentir. A pesar de ello, los Ramones decidieron embarcarse en un último ciclo que culminaría con la grabación y lanzamiento de su decimocuarto y último álbum de estudio: "¡Adiós Amigos!".

Publicado el 18 de julio de 1995, "¡Adiós Amigos!" fue el testamento final de la energía y el espíritu que aún mantenían los Ramones. Producido por Daniel Rey, el álbum contó con una mezcla de versiones y nuevas composiciones que conservaban la esencia cruda y directa de la banda. El listado de canciones incluyó temas como "I Don't Want to Grow Up", "Makin Monsters for My Friends", "It's Not for Me to Know" y "She Talks to Rainbows".

Además, el álbum presentó algunas particularidades interesantes: la versión japonesa incluyó como tema extra "R.A.M.O.N.E.S.", una canción grabada originalmente por Motörhead como tributo a los propios Ramones en su álbum de 1916. Por su parte, la versión americana del disco sorprendió con la inclusión de "Spider-Man" como pista oculta, una versión ligeramente diferente a la que los Ramones habían grabado previamente para el álbum tributo Saturday Morning: Cartoons' Greatest Hits.

Si bien "¡Adiós Amigos!" no alcanzó el impacto comercial de sus trabajos iniciales, para muchos fanáticos representó una digna despedida, con canciones que mantenían la energía de la banda y demostraban su capacidad para seguir entregando ese sonido único que los caracterizaba. La elección del título, "¡Adiós Amigos!", fue una clara señal de su intención de despedirse de su público de manera definitiva.

Ramones-1995 adios amigos.webp "Viva La Revolución, Arriva Los Ramones", el mensaje en la contratapa del disco.

Tras la publicación de este último material, los Ramones anunciaron su gira de despedida, un tour global que les permitiría decir adiós a sus seguidores en todo el mundo. Era una decisión agridulce, pero necesaria para una banda que siempre priorizó la carretera y el contacto directo con su público.

Argentina y los Ramones: un romance incondicional

La relación entre los Ramones y Argentina es un capítulo aparte en la historia de la banda. Desde sus primeras visitas a finales de los años 80, la banda encontró en el público argentino una conexión especial, una energía y una devoción inigualables. Los shows de Ramones en Argentina eran verdaderas celebraciones, con estadios repletos de fanáticos que coreaban cada canción con una pasión desbordante.

Para muchos jóvenes argentinos, los Ramones no eran solo una banda; eran un símbolo de rebeldía, autenticidad y libertad. Su música trascendió barreras idiomáticas y culturales, convirtiéndose en la banda sonora de una generación.

La banda, por su parte, sentía un aprecio genuino por sus fans argentinos. Joey Ramone solía mencionar en entrevistas la calidez y el fervor del público en Buenos Aires, considerándolos algunos de los mejores del mundo. La pasión de los fans argentinos por los Ramones era tan grande que, incluso después de su disolución, la banda seguía siendo un ícono cultural.

La despedida de los Ramones en suelo argentino

La gira de despedida de los Ramones, conocida como "Adios Amigos Tour", llegó a Argentina en marzo de 1996 para un último gran show que quedaría grabado a fuego en la memoria de miles de fanáticos. El show en el Estadio de River Plate fue un evento masivo, emotivo y cargado de un sentimiento de melancolía por el final inminente, pero también de alegría por haber sido parte de ese momento histórico.

Aquel día tan esperado estuvo conformado por un line-up de lujo: Superuva, 2 Minutos, Attaque 77, Die Toten Hosen e Iggy Pop.

Finalmente, aparecieron ellos, Marky, Johnny, C.J. y Joey Ramone lo dieron todo por última vez juntos en nuestro suelo con un repertorio de 34 canciones furiosas tocadas en una hora y 16 minutos. Fue una despedida épica, un agradecimiento mutuo entre la banda y sus seguidores que había forjado un vínculo inquebrantable a lo largo de los años.

Los Ramones se fueron del escenario argentino dejando un legado, no solo musical sino también cultural, que sigue vivo en cada banda de punk que surge en el país y en cada pibe que descubre su música. Treinta años después del lanzamiento de "¡Adiós Amigos!", la influencia de los Ramones sigue siendo tan fuerte como siempre.