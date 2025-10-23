A días de las elecciones 2025, el posteo de la candidata Virginia Gallardo sobre Ricardo Fort







La aspirante de La Libertad Avanza recordó al empresario mediático en plena recta final de campaña.

Virginia Gallardo le dedicó un posteo a Ricky Fort, a pocos días de la elección legislativa.

A pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, la candidata Virginia Gallardo volvió a captar la atención pública por un motivo inesperado. Su mensaje en redes sociales dedicado a Ricardo Fort, con quien tuvo una relación sentimental.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La publicación apareció el 23 de octubre en su cuenta de X (ex Twitter) y coincidió con la última etapa de su campaña como candidata de La Libertad Avanza en Corrientes. Gallardo, que transita su primer proceso electoral, enfrenta una exposición creciente. Su vida mediática, su pasado en el espectáculo y su vínculo con Fort forman parte de una historia conocida por el público, pero ahora reaparecen bajo una nueva luz: la de quien busca un lugar en el Congreso.

Virginia Gallardo.webp Virginia Gallardo El posteo de Virginia Gallardo recordando a Ricardo Fort El mensaje publicado por la modelo correntina el 23 de octubre, a pocos días de los comicios, mostraba una fotografía íntima junto al empresario fallecido en 2013. En el texto, Gallardo escribió: “Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”. La frase, breve pero cargada de simbolismo, acumuló más de 7.000 “me gusta” y cientos de comentarios en cuestión de horas.

La imagen, capturada años atrás, muestra a Gallardo y Fort en una escena relajada junto a una piscina, con el empresario luciendo una camisa oscura con brillos y su característico reloj dorado. La candidata, vestida de negro y sonriente, aparece abrazada a él. Ese retrato de una etapa pasada generó un efecto inmediato entre quienes aún recuerdan con afecto la figura de “El Comandante”, fallecido a los 45 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/virchugallardo/status/1981354975121801694%20&partner=&hide_thread=false Estos días la gente te tiene muy presente en mi

vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando pic.twitter.com/iIv9Htm3k2 — virginia gallardo (@virchugallardo) October 23, 2025 A qué se postula Virginia Gallardo en las elecciones 2025 Virginia Gallardo, nacida en Corrientes en 1985, se presenta como candidata a diputada nacional por su provincia dentro de La Libertad Avanza, el espacio liderado por el presidente Javier Milei. Encabeza la lista local y aspira a ocupar una de las bancas que se renovarán en la Cámara de Diputados en los comicios del 26 de octubre de 2025.

Su candidatura no estuvo exenta de controversias. En las últimas semanas, el partido Fuerza Patria pidió impugnar su postulación alegando que declaró como domicilio un terreno baldío en la localidad de San Cayetano, municipio de Riachuelo. El intendente local, Martín Jetter, afirmó públicamente que “no vive allí”, mientras que Gallardo respondió con un mensaje desafiante: “Que nos vean en las urnas. Juguemos limpio”. La modelo, actriz y vedette reconvertida en dirigente política ha buscado sostener un perfil más moderado durante la campaña, centrado en mensajes de cercanía con los votantes y en su compromiso con las ideas libertarias. En entrevistas recientes, intentó calmar temores sobre la economía y el dólar, aunque sus dichos generaron controversia al evocar el recuerdo del “corralito” de 2001.