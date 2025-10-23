Recta final a las elecciones: bonos y ADRs operan al alza en un mercado dominado por la incertidumbre







A solo dos ruedas para las elecciones, el mercado sigue atento a nueva señales por parte del secretario del Tesoro estadounidense.

En la plaza local el Merval también sube con fuerza. Depositphotos

A falta de dos ruedas para las elecciones legislativas de este domingo, las acciones de las empresas argentinas siguen subiendo este jueves en Wall Street, de manera similar a lo visto ayer. En paralelo, los bonos argentinos en el exterior operan sin variación de peso a la espera de un nuevo guiño al mercado por parte del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

De momento, las principales subas entre los ADRs pertenecen a YPF, que sube 3,68%, seguida de Transportadora de Gas, que aumenta 2,06%. En la vereda opuesta, las bajas se observan en el Grupo Financiero Galicia, que retrocede -1,03%.

Por su parte, las empresas argentinas que cotizan directamente en Wall Street, como Mercado Libre y Bioceres, operan con disparidad. La primera sube 0,47%, mientras que la segunda baja 0,52%.

En la plaza local, el S&P Merval 1,4% a 2.046.151,20 puntos, al tiempo que su contraparte en dólares escala 2,9% a 1.288,47 puntos.

Bonos y riesgo país Por su parte, los bonos soberanos globales operan con incrementos en el inicio de la jornada. Las mayores subas se observan en el Global 35 (+1,57%). "El rebote de esta mañana llega tras una rueda negativa: ayer los Globales volvieron a cerrar en rojo, con una caída promedio de 1,8%", explicaron desde Portfolio Personal Inversores (PPI).

Y agregaron que "la renta fija en dólares acumula una baja del 1% en lo que va de la semana, pese al rebote del lunes impulsado por los anuncios de Quirno y el tuit de Bessent". Este jueves, se conocerá el riesgo país del día anterior, debido a que el índice elaborado por J.P. Morgan desde hace unos meses se actualiza con un día de rezago. Este jueves, se mueve en 1.123 puntos. Noticia en desarrollo-.