Cuatro heridos leves tras el roce entre dos trenes de la línea Urquiza







El accidente ocurrió a las 19.56 y afectó el servicio del tren Urquiza, que opera con recorrido limitado. Metrovías informó que se activaron los protocolos de seguridad y los heridos están fuera de peligro.

Cuatro pasajeros sufrieron heridas leves en un incidente ferroviario de la línea Urquiza.

Cuatro pasajeros sufrieron heridas leves en un incidente ferroviario registrado a las 19.56 de este jueves en la línea Urquiza, cuando dos formaciones se rozaron a la altura de la estación General Lemos, según confirmó la empresa Metrovías. Las causas del hecho aún se desconocen y el servicio se encuentra limitado entre Campo de Mayo y Federico Lacroze.

Cuatro pasajeros recibieron heridas leves en un incidente ferroviario ocurrido a las 19.56 de este jueves en la línea Urquiza, luego de que dos formaciones se rozaran a la altura de la estación General Lemos, cabecera del ramal en el partido de San Miguel, según informó la empresa Metrovías.

En un comunicado, la operadora explicó que se activaron todos los protocolos de seguridad y que el personal brindó asistencia inmediata hasta la llegada de ambulancias y bomberos, quienes se encargaron de atender a los heridos.

De acuerdo con lo informado por Gustavo Sylvestre en C5N, los cuatro pasajeros atendidos presentan lesiones leves y su estado no reviste gravedad.

Tras el incidente, el servicio del tren Urquiza permanece limitado entre las estaciones Campo de Mayo y Federico Lacroze, mientras técnicos de Metrovías y autoridades ferroviarias trabajan para determinar las causas del roce entre ambas formaciones y restablecer el servicio con normalidad.

Dos formaciones colisionaron al ingresar a la estación.

12 personas fueron asistidas por el SAME, la mayoría con golpes leves.

Un hombre fue trasladado con cortes en las piernas.

