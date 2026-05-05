Los Rolling Stones confirmaron la fecha de lanzamiento de su nuevo disco y presentaron el single "In The Star"

"Foreign Tongues" también incluye una de las últimas grabaciones del baterista Charlie Watts antes de su fallecimiento en 2021.

Tras semanas de especulaciones , los Rolling Stones confirmaron la fecha de lanzamiento de nuevo álbum y presentaron su primer single "In The Stars" .

Durante el fin de semana, Mick Jagger , Keith Richards y Ron Wood compartieron en sus redes sociales imágenes de lo que será el arte de tapa de su nuevo álbum "Foreign Tongues" . Ahora desde la cuenta oficial de la banda se confirmó la fecha de lanzamiento del nuevo disco.

"¡La noticia que todos esperaban! El nuevo álbum de estudio de The Rolling Stones, Foreign Tongues, se lanzará el 10 de julio y ya está disponible para reservar en varios formatos a través del enlace en la biografía", escribieron junto a un video dónde se los puede ver en el estudio de grabación.

A través de Spotify, YouTube y otras plataformas ya se puede escuchar el primer adelanto "In The Star", una canción con sonido clásico de la banda, también se publicó "Rough and Twisted". Está última canción había sido anticipada en vinilo bajo el nombre de The Cockroaches.

Embed - The Rolling Stones - In The Stars (Official Lyric Video)

Por otro lado, Jimmy Fallon confirmó que Mick Jagger estará como invitado en su programa del 6 de mayo, seguramente promocionando el lanzamiento y dando más detalles de lo que se viene.

¿Cuándo es el nuevo disco de los Rolling Stones?

Junto a Jagger, Richards y Wood, "Foreign Tongues" también incluye una de las últimas grabaciones del baterista Charlie Watts antes de su fallecimiento en 2021, así como apariciones especiales de Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers.

“Fueron unas semanas muy intensas grabando ‘Foreign Tongues’. Teníamos 14 temas geniales y trabajamos lo más rápido que pudimos”, afirmó Jagger en un comunicado difundido por el portal NME. Richards añadió que el disco tiene una sensación de "continuidad con 'Hackney Diamonds'" y captura "esa vibra londinense" que tenía el disco anterior, mientras que Wood agregó que "el ambiente en la sala era muy creativo y toda la banda estuvo en plena forma durante todo el proceso".

Andrew Watt, quien ya estuvo al frente de la producción de su exitoso disco de 2023, "Hackney Diamonds", confirmó su participación en el próximo LP de los Stones el año pasado, declarando crípticamente al portal Rolling Stone: "Cuando la lengua está en el aire, simplemente dices... Puedo decir que hicimos algunas grabaciones juntos, pero eso es todo lo que puedo decir".

Según se informa, el lanzamiento del nuevo álbum de los Rolling Stones no significa que vayan a salir de gira para celebrar su último proyecto, sin embargo la ilusión de al menos algunos shows se mantiene intacta. Se habló de posibles residencias (una serie de shows en algún destino especifico) dentro de las cuales, la Argentina fue mencionada.

Esto se produce después de que, según se informó, cancelaran sus planes para una gira en 2026 debido a la artritis de Keith Richards, que ha afectado su capacidad para actuar en directo. En 2025, estaba previsto que salieran de gira por Europa lo cual finalmente no se concretó.