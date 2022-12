Demandan a Steven Tyler por un caso de abuso sexual contra una menor

Tyler no se nombra en la demanda, pero la demandante Julia Holcomb ha hablado públicamente sobre lo que dijo que fueron sus experiencias con Tyler, que entonces tenía unos 25 años, que según ella duró tres años. Tyler, por su parte, escribe en sus memorias que "casi se casa con una adolescente" cuyos padres "se enamoraron de mí, firmaron un documento para que yo tuviera la custodia, para que no me arrestaran si la sacaba del Estado. La llevé de gira conmigo”.

Holcomb sostiene que Tyler la acosó con drogas y alcohol, tuvo relaciones sexuales con ella y, sí, la llevó de gira con él. Quedó embarazada de su hijo a los 17 años y el cantante la convenció para que abortara.

Aerosmith canceló ocho shows de su residencia en Las Vegas en mayo porque Tyler necesitaba regresar a rehabilitación. A principios de este mes, la banda canceló las dos últimas fechas de la residencia debido a una enfermedad no revelada que padecía Tyler.