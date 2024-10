Acusan a Sean Diddy Combs de abusar sexualmente de un joven de 16 años en una nueva oleada de denuncias

Según la víctima, que entonces era adolescente, un amigo en común lo invitó a la fiesta en la mansión de Combs, donde se topó con el rapero (en los documentos legales se incluye una aparente fotografía de la pareja en el evento en cuestión). “Combs se interesó por John Doe” y mantuvieron una agradable conversación sobre la industria del entretenimiento, según la demanda. “Cuando John Doe admitió que su voz no era muy buena, Combs le aseguró que eso no importaba. Combs dejó en claro que lo único que importaba era tener el aspecto adecuado para la industria y, con él, Combs podría transformar a Doe, o a cualquiera, en una estrella”.

Sin embargo, “Combs le dijo abruptamente a John Doe que necesitaba bajarse los pantalones. John Doe, tomado completamente por sorpresa, le pidió a Combs que repitiera lo que había dicho. Combs fue claro. Le ordenó a John Doe que se bajara los pantalones y expusiera su pene para que Combs pudiera inspeccionarlo, explicando que era un rito de iniciación y el camino para convertirse en una estrella, y también como una forma de demostrar su valía”, alega la demanda.

“Por miedo, ansiedad y la dinámica desequilibrada de poder entre él y Combs, John Doe se bajó los pantalones y expuso su pene como Combs le había indicado previamente”, continúa. “Combs se acercó y agarró el pene y los genitales de John Doe con su mano. Ahuecó firmemente y sujetó los genitales de John Doe durante un período prolongado de tiempo. Durante este tiempo, Combs movió su mano de tal manera que manipuló los genitales de John Doe, apretándolos y sintiéndolos... Combs soltó abruptamente los genitales de John Doe y le dijo que su gente se pondría en contacto. Combs continuó con su fiesta como si nada hubiera pasado, pero para John Doe, todo había cambiado”.

“Dejaremos que las acusaciones en las denuncias presentadas hablen por sí solas y trabajaremos para que se haga justicia”, compartió Buzbee en una declaración a Rolling Stone . “Esperamos presentar muchos más casos en las próximas semanas nombrando al Sr. Combs y otros como acusados a medida que continuamos reuniendo pruebas y preparando las presentaciones”.

Mientras tanto, la abogada de Diddy, Erica Wolff, emitió la siguiente declaración a TMZ después de la conferencia de prensa inicial de Buzbee: “Como ha enfatizado el equipo legal del Sr. Combs, no puede abordar cada acusación sin fundamento en lo que se ha convertido en un circo mediático imprudente. Dicho esto, el Sr. Combs niega enfática y categóricamente como falsa y difamatoria cualquier afirmación de que abusó sexualmente de alguien, incluidos menores. El Sr. Buzbee aún no ha presentado una sola demanda en ninguna jurisdicción. El Sr. Combs espera demostrar su inocencia y reivindicarse en la corte si y cuando se presenten las demandas, donde la verdad se establecerá en base a evidencia, no especulación ".

Cuándo será el juicio a Sean Combs

Se ha fijado para el 5 de mayo de 2025 una fecha de juicio por los cargos federales separados de Combs por conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Sigue encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano ya que todos sus intentos de ser liberado han sido denegados.