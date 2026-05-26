La destacada violinista Akiko Suwanai se presenta en el Teatro Colón + Agregar ámbito en









Se presentará el viernes 5 de junio, en el marco de las celebraciones por el 140º aniversario de la inmigración japonesa en la Argentina.

Akiko Suwanai, una de las mejores violinistas del mundo, toca en el Teatro Colón en conmemoración de los 140 años de la inmigración japonesa en Argentina.

En el marco de las celebraciones por el 140º aniversario de la inmigración japonesa en Argentina, llega a nuestro país la destacada violinista Akiko Suwanai, aclamada mundialmente, quien interpretará un repertorio de Beethoven, Franck y Sarasate junto al pianista Ryo Yanagitani en un único concierto que tendrá lugar el viernes 5 de junio en el Teatro Colón.

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Durante 2026 se conmemora la llegada del primer inmigrante japonés a nuestro país, en 1886. Se celebra así más de un siglo de historia compartida, trabajo y cultura entre la comunidad nikkei y el pueblo argentino. Es en el marco de esas celebraciones que se presenta este concierto.

Dice Víctor Murase, presidente de la Federación de Asociaciones Nikkei en la Argentina (FANA): “La colectividad japonesa en su conjunto celebra este año el 140° aniversario de la llegada de Makino Kinzo, considerado el primer inmigrante japonés en la Argentina, haciendo eje en dos sentimientos concurrentes: el de homenajear a los primeros inmigrantes y el de agradecer a quienes los acogieron. Este recital a cargo de una de las más eximias violinistas japonesas y uno los más reconocidos pianistas canadienses de origen japonés, se enmarca dentro de dicha celebración, como muestra de gratitud hacia a toda la sociedad argentina”.

La violinista japonesa Akiko Suwanai, que cautiva al público con su "asombrosa sonoridad" (The Straits Times, abril de 2025), es una música de considerable versatilidad y amplio repertorio. Desde que ganó el Concurso Internacional Chaikovski en 1990, ha construido una floreciente carrera, actuando internacionalmente en música de cámara y recitales, y colaborando al más alto nivel con orquestas y directores.

Reconocida por su amplio repertorio y su pasión por la música contemporánea, Suwanai acaba de estrenar mundialmente un nuevo concierto para violín de Misato Mochizuki con la Orquesta Sinfónica Yomiuri Nippon bajo la dirección de Mario Venzago. La obra también se estrenará en Norteamérica con la Orquesta Espirit. En temporadas anteriores, estrenó el Doble Concierto para Flauta y Violín de Dai Fujikura con la Filarmónica de la Radio de los Países Bajos bajo la dirección de Karina Canellakis y Seven de Peter Eötvös en el Festival de Lucerna con Pierre Boulez y en los BBC Proms con Susanna Mälkki. Suwanai también ha estrenado en Asia importantes conciertos para violín de James MacMillan, Esa-Pekka Salonen y Krzysztof Penderecki. Otras interpretaciones destacadas de obras nuevas incluyen Genesis de Toshio Hosokawa con la Orquesta Gürzenich / Osmo Vänskä, Lost Horizons de Guillaume Connesson con la Orquesta Sinfónica de San Luis / Stephane Denève y grabaciones de obras de Tru Takemitsu con la Orquesta Sinfónica de la NHK / Paavo Järvi.

Suwanai, que forma parte del sello Decca Classics, es aclamada universalmente por sus interpretaciones del repertorio clásico para violín y ha publicado Brahms: Sonatas para violín y piano (2024) y las Sonatas y Partitas completas de Bach para violín solo (2022).En 2012. Akiko fundó el Festival Internacional de Música NIPPON, con sede en Nagoya y Tokio, como directora artística. Este festival bienal presenta una variedad de orquestas invitadas y conciertos de cámara, y encarga nuevas obras y estrenos mundiales a compositores japoneses e internacionales. En el festival, Akiko ha estrenado obras como el Concierto para violín de Karol Beffa junto a la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y Pitter-Patter de Dai Fujikura con Boris Berezovsky. Suwanai toca el violín “Charles Reade” Guarneri del Gesù (1732), que le prestó generosamente el Dr. Ryuji Ueno, coleccionista y filántropo japonés-estadounidense.