Gran Hermano Generación Dorada: un participante eliminado y una expulsión sacuden la casa + Agregar ámbito en









Tras el ingreso de nuevos participantes la semana pasada, se viven cambios dentro de la casa y el reality.

Importantes movimientos en la casa de GH.

Gran Hermano Generación Dorada tuvo una de sus jornadas más intensas después del ingreso masivo reciente de participantes a la casa.

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Eduardo Carrera abandonó la casa de Gran Hermano por decisión del público en una nueva gala de eliminación y con un amplio abanico de emociones encontradas entre sus compañeros.

Tal como se pudo ver en el programa de este 25 de mayo, el actor perdió la pulseada contra la influencer venezolana Cinthia y salió de la casa, sin embargo, lo hizo en medio de una polémica.

El “hermanito” se disculpó por haber realizado una compra escueta para el alimento semanal: “Perdón por lo de la comida, esto es un juego y hay que seguir jugando”, esbozó antes de abandonar el reality y tras un saludo de “El big”.

Antes de la salida, los compañeros de competencia lo saludaron uno a uno, aunque ciertos personajes no pudieron evitar mostrar su felicidad, así como Brian Sarmiento que abrazó a la contrincante de esta velada.

Gran Hermano expulsó a Lola por pasar información del afuera Lola fue expulsada de Gran Hermano luego de incumplir nuevamente una de las normas centrales del reality: la prohibición de brindar información del exterior a otros participantes. La decisión fue comunicada por Gran Hermano, que recordó que el día anterior ya había sancionado a cuatro jugadores por la misma infracción, pese a las advertencias sobre el reglamento de la competencia. Según se informó, la producción registró “hace muy pocas horas” una charla entre Lola y Manuel en uno de los dormitorios, en la que la participante le habría dado consejos vinculados al juego. “No fue un descuido, sino una intromisión ilícita en el corazón de la competencia”, expresó Gran Hermano, al considerar que Lola intentó “maquillar” su conducta como una simple opinión. Además, la voz del reality fue contundente al remarcar que no tolerará ese tipo de actitudes: “Me apena que hayas subestimado mi poder de información y análisis. No me dejo engañar y no me tiembla el pulso”.