El actor habló por primera vez sobre su relación con algunos directores y la posibilidad de trabajar con ellos.

Nicolas Cage reveló que rechazó un papel en una película de Christopher Nolan y cuál fue la reacción del director ante la negativa.

En una entrevista con el New York Times antes del estreno de su serie Spider-Noir en Prime Video, Cage explicó que directores como Christopher Nolan, Woody Allen y Paul Thomas Anderson no le contestan las llamadas.

"David O. Russell me ofreció una película hace muchísimo tiempo. Era una buena película, me la ofreció y dije que no, y es el único director al que le he dicho que no y que luego me ha ofrecido otra película", dijo Cage en la entrevista.

"La mayoría se ofenden y no te devuelven la llamada. Me ha pasado un millón de veces" , continuó. "Me ha pasado con Christopher Nolan, con Woody Allen, con Paul Thomas Anderson. No me devuelven la llamada".

Según Cage, Nolan le ofreció un papel en su thriller psicológico de 2002, Insomnia, en el que también participaron Al Pacino, Robin Williams y Hilary Swank. En cuanto a Anderson, Cage afirma que el posible proyecto que le ofrecieron "era una película muy temprana" y "no se concretó".

Aunque la mayoría de los directores mencionados no le han ofrecido otro trabajo a la estrella de Longlegs, Russell finalmente regresó con un papel para Cage: el del entrenador de fútbol americano John Madden en la película biográfica Madden. El reparto también incluye a Christian Bale, Kathryn Hahn, John Mulaney, Sienna Miller y Shane Gillis.

"David me llamó, y fue un gesto muy amable por su parte devolverme la llamada e invitarme de nuevo. No quise decirle que no otra vez porque le tengo un gran respeto a su talento", dijo Cage. "Fue una experiencia maravillosa. Disfruté trabajando con David. Disfruté trabajando con Christian [Bale] y John Mulaney".