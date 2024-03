Andrés Hayes, el saxofonista de Fito, Divididos y Lerner lanza su nuevo disco

Andrés Hayes: Es un momento donde no hay metáfora, quizá porque no se necesita tanto como ocurrió en el pasado, por ejemplo la época de los militares donde si decías algo confrontativo de manera literal era prohibido o podían pasar cosas peores. En este momento el mundo metafórico en la canción no está tan en boga. Equiparo la metáfora y poesía a ese mismo salto al vacío que se utiliza en el jazz para improvisar, se empieza sin saber dónde ni cómo se termina. Me animo a decirlo sin ser quien hace las letras pero es el salto a lo interpretativo.

P.: ¿De dónde viene la inspiración en personajes marginales de Roberto Arlt?

A.H.: Arlt es el escritor que en mi adolescencia y adultez siempre me interpeló y siento que sus personajes siguen vigentes. Es recordarlo y saber que hay algo que trasciende el tiempo y no cambia.

P.: Cómo dialogan Bach o Nirvana con el jazz?

A.H.: Ese juego que hay en Bach y Nirvana en mi tiene que ver en el primer caso con la formación musical y en el segundo con una marca de mi juventud. Bach lo estudié en armonía y se usan sus ejemplos, Nirvana al principio no me gustó mucho pero cuando pasó el tiempo lo valoricé.

P.: ¿Como te llevas con las nuevs formas de difusión por Spotify o Youtube?

A.H.: Las nuevas plataformas como Spotify me cuestan porque hay tanto que me cuesta seleccionar y saber por donde empezar. Vengo de una generación que compraba cassettes, CDs, vinilos tenía mis padres y volví a comprar. Me fui acostumbrando a Spotify, para difusión es más barato que hacer un disco pero a la vez cuando uno hacía un disco los vendía en vivo y eso redundaba en recupero monetario, sobre todo para músicos independientes. Se gana porque abarata grabar y lanzar pero se hace más difícil recuperar la plata así que no sé con qué me quedo. Se pierde mucha información pero a la vez llega a muchos lugares del mundo.

P.: ¿Cómo es el encuentro con el público en los shows en vivo?

A.H.: El público es el que termina completando la propuesta musical, sobre todo en el jazz donde hay improvisación y pesa tanto la reacción del público. La entrega es muy importante a la hora de tocar porque hay diálogo con la gente. Cuando se aplaude un solo, cuando se da esa cuestión intimista.

P.: ¿Qué podés decir de este momento de la cultura y como lo transitan los músicos?

A.H.: La cultura siempre es una buena inversión y da trabajo, desde el sonidista, el que hace la puesta en escena, los músicos, quien hace la mezcla y grabación, los asistentes, hay trabajo atrás y eso no se valora, no se tiene en cuenta o no se sabe. Hay ignorancia, estamos a la expectativa de qué va a pasar.