Anuario de Google: cuáles fueron las películas y series más buscadas

No es de extrañar: el “ Barbenheimer” lideró las búsquedas de películas en Google del año en las principales tendencias , mientras que la adaptación del videojuego distópico de HBO “The Last of Us” quedó en primer lugar en el frente televisivo.

Después de “Barbie” y “Oppenheimer”, las búsquedas de películas más populares en Google fueron “Sound of Freedom”, el inesperado y controvertido éxito de taquilla de este verano, y la ganadora del Oscar “Everything Everywhere All at Once”.