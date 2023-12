Anuario de Google: esto fue lo más buscado este año en Argentina

Más: ¿De qué signo son Sergio Massa y Javier Milei?, las preguntas que se googlearon durante el debate

Dudas de los usuarios

Bajo la pregunta "¿qué?", los internautas de Argentina buscaron Selección Argentina, Riquelme y BRICS

Con la pregunta "¿cómo", los argentinos buscaron información sobre elecciones, el programa de devolución del IVA, Dólar MEP y el Inter Miami, el equipo en el que brilla Lionel Messi.

Acontecimientos mundiales más buscados en Google Argentina

Entre los acontecimientos de este año también se destacaron la famosa plataforma de Inteligencia Artificial ChatGPT, la guerra Israel-Gaza, el meteorito en Bariloche y submarino Titanic, en relación con el accidente del sumergible Titan, la cápsula que iba en búsqueda de los restos del tristemente célebre crucero.

image.png

Artistas del año según las búsquedas en Google de los argentinos

Sin dudas este año la Argentina estuvo inmersa también en la llegada de distintos artistas y en este sentido se buscó Taylor Swift, Luis Miguel, Shakira, Fito Páez y Peso Pluma.

Acerca de las personas están la modelo fallecida Silvina Luna, el actor estadounidense Matthew Perry, los cantantes Huguito Flores y Ricardo Iorio y por último la actriz australiana Margot Robbie.

Las series y películas más googleadas de 2023

Otras de las búsquedas a resaltar fueron las series, los programas de televisión y las películas más vistas.

En series y programas de TV las búsquedas más fuertes fueron: Gran Hermano, The Last Of Us, Merlina, Got Talent Argentina y Traicionada. Las películas más buscadas fueron Oppenheimer, Barbie, Rápidos y Furiosos X, Sonido de Libertad, Five Nights at Freddy's.