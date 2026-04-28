Google firma un acuerdo para que el Pentágono utilice sus modelos de inteligencia artificial

Así, la empresa se suma a una lista de proveedores del Departamento de Defensa de EEUU que incluye a OpenAI y xAI.

Archivo. Google se suma a una lista de empresas IA con acuerdos vigentes con el Pentágono.

Google , a través de su matriz Alphabet, habría cerrado un acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para habilitar el uso de sus modelos de inteligencia artificial en entornos clasificados.

El acuerdo firmado se inscribe en una estrategia más amplia del Departamento de Defensa de EEUU. En 2025, el organismo firmó acuerdos por hasta u$s200 millones de dólares cada uno con los principales laboratorios del sector IA.

Según el reporte publicado por el medio especializado The Information, el entendimiento permitiría al Pentágono aplicar la tecnología de Google para “cualquier fin gubernamental lícito”, alineándose así con otros actores del sector como OpenAI y xAI —la firma de Elon Musk—, que ya cuentan con contratos similares para operar en ámbitos sensibles .

La noticia no pudo ser verificada de manera independiente por Reuters, mientras que ni Alphabet ni el Departamento de Defensa respondieron a los pedidos de comentarios en lo inmediato.

El Pentágono ya había firmado acuerdos con líderes del sector, tales como Anthropic, OpenAI y la propia Google. El objetivo es mantener flexibilidad operativa en materia de defensa, sin quedar atado a las limitaciones que plantean los desarrolladores sobre el uso de sistemas aún considerados no completamente fiables en aplicaciones militares.

Desde Google Public Sector, la división encargada de los vínculos con el gobierno estadounidense, señalaron a The Information que el nuevo entendimiento se enmarca como una ampliación de un contrato ya existente.

Google planea invertir u$s40.000 millones en Anthropic

Alphabet, la compañía madre de Google, evalúa profundizar su apuesta por la inteligencia artificial con una inversión que podría alcanzar los u$s40.000 millones en Anthropic, una de las startups más dinámicas del sector.

El esquema del acuerdo prevé un primer desembolso cercano a los u$s10.000 millones en efectivo, mientras que los u$s30.000 millones restantes quedarían condicionados al cumplimiento de metas de desempeño por parte de la firma.

La evolución de Anthropic explica, en parte, el interés. La compañía registra un crecimiento acelerado: su tasa de ingresos anualizada ya supera los u$s30.000 millones, frente a los aproximadamente u$s9.000 millones que reportaba hacia fines de 2025, en línea con la expansión de la demanda por soluciones de inteligencia artificial generativa.

La ofensiva de Google se da en un escenario de competencia cada vez más intensa. Otros jugadores de peso, como Amazon, también vienen destinando recursos significativos a la misma empresa, lo que refleja la disputa por posicionarse en el desarrollo de modelos avanzados.

Este proceso está traccionando inversiones récord en infraestructura, con foco en centros de datos y hardware especializado, indispensables para sostener el crecimiento de estos sistemas.

Desde el punto de vista estratégico, el movimiento apunta a garantizar acceso preferencial tanto a capacidad de cómputo como a modelos de última generación, elementos clave para potenciar negocios ya consolidados, como el buscador, la nube y las soluciones corporativas.