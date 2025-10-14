Colin Farrell protagoniza un thriller psicológico que se desarrolla en un casino. "Maldita suerte" sigue la historia de un hombre envuelto en el juego, las apuestas y hasta la cabeza de deudas. La película llega a Netflix el 29 de octubre y promete posicionarse entre las más populares.
Apuestas, deudas y oportunidades en el casino: "Maldita Suerte", la película protagonizada por Colin Farrell que todos quieren ver en Netflix
La película llega el 29 de octubre y promete ser un thriller psicológico que te mantendrá pegado al asiento para ver qué pasa en la siguiente escena.
Es una adaptación de la novela de Lawrence Osborne (The Ballad of a Small Player), quien también participó en el guion de la película, y dirigida por Edward Berger, quien ya se consolidó como director estrella por ambientes tensos en momentos clave como en Conclave y Sin novedades en el frente.
De qué se trata "Maldita Suerte"
La historia sigue de cerca los movimientos de Lord Doyle, un jugador británico que huye de sus deudas y de sí mismo entre los casinos de Macao, China. Rodeado de luces de neón y habitaciones que huelen a derrota, su vida se reduce a apuestas, copas y recuerdos que no dejan de perseguirlo. Cuando conoce a Dao Ming, una empleada del casino con una propuesta tan tentadora como incierta, cree haber encontrado una salida. Pero cada paso hacia ella lo arrastra más profundo en un juego que no comprende del todo.
A partir de ese encuentro, la historia se convierte en una espiral de tensión y engaños. Cynthia Blithe, una detective privada con más preguntas que certezas, inicia una cacería obsesiva para desenmascararlo. Mientras las fronteras entre la verdad y el delirio se desdibujan, Doyle deberá enfrentarse al enemigo que más teme: el reflejo que lo observa desde el espejo.
Tráiler de "Maldita Suerte"
Reparto de "Maldita Suerte"
El elenco de esta película está conformado por:
- Colin Farrell — Señor Doyle
- Tilda Swinton — Cynthia Blithe
- Fala Chen — Dao Ming
- Jason Tobin — SeñorHuang
- Alex Jennings — Adrian Lippett
- Deanie Ip — Abuela
- Adrienne Lau — Gerente del Casino
- Margaret Cheung —Asistente del gerente
