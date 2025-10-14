Ideal para los fanáticos de la saga: Netflix estrenó una película que junta a dos titanes de la ciencia ficción







La producción que vino a calmar la ansiedad de los amantes de la ciencia ficción y los clásicos del cine.

La película de Netflix ideal para los amantes de la ciencia ficción. Netflix.

Netflix no deja de renovarse para captar la atención de los suscriptores. Su capacidad para lanzar grandes producciones directamente en streaming permite que las películas más esperadas lleguen a millones de hogares sin esperar los tiempos tradicionales de cine. En este contexto, la incorporación de Godzilla y Kong: El nuevo imperio al catálogo promete despliegue masivo y un recibimiento inmediato.

Y no es para menos: tras su recorrido en salas, la cinta explotó en taquilla, consolidándose como una de las entregas más exitosas dentro del universo de monstruos. Al aterrizar en Netflix, tiene todas las condiciones para convertirse en un fenómeno entre los aficionados del género: monstruos colosales, efectos espectaculares, enfrentamientos épicos y la expectativa de ver en acción a dos de los íconos más grandes de la ciencia ficción cinematográfica.

Godzilla vs Kong La película de ciencia ficción que todos los espectadores estaban esperando llegó a Netflix. Netflix.

De qué trata Godzilla y Kong: El nuevo imperio La historia toma lugar después de los hechos de Godzilla vs. Kong (2021). Kong habita ahora en el interior de la Tierra Hueca (“Hollow Earth”), en su búsqueda por hallar a su propia especie. Mientras tanto, Godzilla sigue patrullando la superficie con la misión de mantener el equilibrio entre la humanidad y los monstruos.

Cuando señales extrañas comienzan a emerger desde lo profundo del planeta, (interferencias en equipos de monitoreo y una baliza de auxilio misteriosa), la doctora Ilene Andrews, su hija Jia, el podcaster Bernie Hayes y el veterinario Trapper emprenden una expedición hacia el reino subterráneo. Allí descubrirán una amenaza mayúscula oculta en el mundo interior, algo capaz de desencadenar una catástrofe que los obligará a confrontar no solo sus diferencias, sino también las conexiones ancestrales que unen a Kong y Godzilla.

Netflix: tráiler de Godzilla y Kong: El nuevo imperio Embed - Godzilla y Kong: El nuevo imperio | Tráiler Oficial | Doblado Netflix: elenco de Godzilla y Kong: El nuevo imperio Rebecca Hall (Dr. Ilene Andrews)

Brian Tyree Henry (Bernie Hayes)

Dan Stevens (Trapper)

Kaylee Hottle (Jia Andrews)

Alex Ferns (Mikael)

