Entre las series más vistas de Netflix: la comedia dramática española de 9 capítulos que lidera el ranking







Una producción que muestra el contraste entre las costumbres del campo y la ciudad de la forma más divertida.

La serie española que está causando furor en Netflix. Créditos: Netflix.

Netflix volvió a demostrar que las producciones españolas siguen conquistando espectadores. En los últimos días, una nueva serie originaria de España ha escalado rápidamente posiciones en los rankings de la plataforma. Con una propuesta que combina humor, crítica social y contrastes culturales, ha sabido enganchar tanto al público de su país como al de Latinoamérica.

La ficción se titula Animal, y desde su estreno se colocó en el primer puesto de visualizaciones en varios países. Esta comedia dramática de 9 capítulos ha logrado destacar por su frescura narrativa y su capacidad de reflejar las tensiones entre lo rural y lo urbano, presentando personajes con raíces tradicionales enfrentados a un mundo moderno que los exige reinventarse.

Animal Con una propuesta original y divertida, esta serie está causando furor en Netflix. Créditos: Netflix.

De qué trata Animal, la serie furor en Netflix La trama de Animal sigue a Antón, un veterinario rural en Galicia que atraviesa una crisis económica: sus clientes del campo ya no pueden pagar sus servicios, por lo que termina recibiendo, simbólicamente, huevos como compensación. Ante la imposibilidad de sostener su forma de vida tradicional, acepta trasladarse a la ciudad para trabajar junto a su sobrina Uxía en una boutiqueclínica para mascotas llamada Kawanda, donde deberá lidiar con demandas, “caprichos” y clientes urbanos muy distintos a los animales de granja.

El choque entre dos mundos (la austeridad del campo y la estética lógica del consumo urbano de mascotas o “perrhijos”) genera momentos de humor, tensión y reflexión. Antón deberá adaptarse, pero también preservar su ética profesional frente a prácticas empresariales. Animal explora temas como la modernidad, las desigualdades económicas, la identidad rural y cómo las relaciones humanas y animales revelan contradicciones sociales menos evidentes.

Netflix: tráiler de Animal Embed - Animal | Tráiler Oficial | Netflix España Netflix: elenco de Animal Luis Zahera (Antón)

Lucía Caraballo (Uxía)

Carmen Ruíz (Sabela)

Antonio Durán “Morris” (Vicente Andrade)

Sergio Abelaira (personaje secundario)

Temas Netflix

Series