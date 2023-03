Arctic Monkeys y Guns N' Roses encabezarán el Festival de Glastonbury

Las dos bandas, que completan los espacios más destacados del festival, reflejan un conjunto de cabezas de cartel exclusivamente masculinas. Al explicar la decisión, la organizadora del festival Emily Eavis le dijo a la BBC: “Hacemos nuestro mejor esfuerzo y obviamente apuntamos a 50:50. Algunos años, es más, algunos años, es menos".

“Este año, tuvimos una cabeza de cartel femenina, y desafortunadamente tuvo que retirarse… Cambia todo el tiempo”.

Eavis agregó que la edición de 2024 probablemente tendrá dos cabezas de cartel femeninas. El resto del evento de este año tiene una división de casi 50-50 entre actos masculinos y femeninos, de acuerdo con el compromiso de paridad de género de Glasto.

Otros actos que se dirigirán a Somerset este año incluyen a Lizzo, Lil Nas X, Lewis Capaldi, Chvrches, Weyes Blood, the Chicks, Alt-J, Amadou & Mariam, Carly Rae Jepsen, Fatboy Slim, Kelis, Lana Del Rey, Måneskin, Manic Street Preachers, Phoenix and the War on Drugs.

El espacio de "leyenda" del domingo por la tarde será este año para Yusuf, también conocido como Cat Stevens, con Blondie subiendo al escenario justo después.

Se espera que los organizadores anuncien muchos más actos como parte de su programación en las próximas semanas.