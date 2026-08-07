Adam Sandler reúne a sus amigos en la primera imagen de la tercera película de "Son como niños"

Netflix ha anunciado el extenso reparto de la tercera entrega de la saga Grown Ups (Son como niños) de Adam Sandler .

La nueva entrega contará con el regreso de Sandler, Kevin James, Chris Rock , David Spade, Rob Schneider, Maya Rudolph, Maria Bello y Salma Hayek como protagonistas de las entregas anteriores, según anunció la plataforma de streaming el 6 de agosto. Netflix también publicó una foto del reparto y una claqueta del rodaje.

Según la sinopsis oficial, "Ahora que sus hijos ya son mayores, la pandilla por fin es libre de embarcarse en la aventura definitiva".

La producción de la película ya ha comenzado en Nueva Jersey. Netflix la produce en colaboración con Sony Pictures. Adam Sandler está escribiendo el guion de la película junto a su colaborador habitual, Tim Herlihy, y Kyle Newacheck será el director.

La familia Sandler ha estrenado varios proyectos recientemente en Netflix. La secuela de gran presupuesto de Adam Sandler, Happy Gilmore 2, se estrenó el año pasado y fue el mayor debut cinematográfico estadounidense de 2025 para la plataforma. La comedia universitaria de su hija Sadie Sandler, Roommates, se estrenó en Netflix en abril, y su otra hija, Sunny Sandler, protagonizará el drama adolescente Don't Say Good Luck, que llega a la plataforma el 14 de agosto.